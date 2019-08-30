0553 313 94 23

Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!

Türkiye’de faaliyet yürüten bir sinagogda ayin yapan yapan Yahudiler, hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyleyerek alkış tuttular.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:24

Kafkasya Marşı’ndan uyarlanan İzmir Marşı, sinagogda ayin müziği olarak kullanıldı. İstanbul’da 30 Ağustos kutlamaları kapsamında toplandıkları belirtilen Yahudiler, İzmir Marşı söyleyerek alkış tuttu.

Herkes katıldı

Büyükada’daki “Hesed le Avraam” Sinagog’unda çekildiği öne sürülen görüntülerde, Türkiye Yahudilerinin ayin için bir araya geldikleri görülüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı gerekçesiyle ayin yaptıkları belirtilen vatandaşların, bu sırada söyledikleri şarkı gözlerden kaçmıyor. Sinagogdaki Yahudilerin hepsi, hep bir ağızdan İzmir Marşı söyleyerek alkış tutuyor.

Sosyal medyada tepkiler

Görüntüler sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir vatandaş, “Yer Sinagog, yani Yahudilerin ibadethaneleri, İzmir Marşı ile coşuyorlar... Sizce bu Atatürk'ün ruhuna hakaret değil mi? Bunlar normalde kimseyi sevmezler.” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Kafkasya Marşı nasıl İzmir Marşı oldu?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:24
  1. İstanbul
  2. Yahudiler
  3. Yahudi ayini
  4. Sinagog
  5. Mustafa Kemal
  6. İzmir Marşı

YORUM YAZ

  • AtakanAtakan52 dk önce
    Demek ki kurtuluş savaşı onlara yaramış

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Zafer Bayramı’nda komutanın konuşması duygulandırdı
  1. Zafer Bayramı’nda komutanın konuşması..
  2. Koşuya terlikle ısındı, yalın ayak..
  3. Bülent Turan, sertifika dağıtım..
  4. KKTC’de Zafer Bayramı kutlamaları
  5. Okul kıyafetlerinde imalata gelen..
  6. Kuyucak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı..
  7. Gece oturup çay içtiler sabah ölüm..
  8. Tekirdağ’da Zafer Bayramı kutlamaları
  9. İlçe Müftüleri Toplantısı yapıldı
  10. 30 Ağustos Zafer Turnuvası’nda dostluk..
  11. Kayseri’nin Voleybol 2 Ligi’ndeki..
  12. Erzurum’da 30 Ağustos coşkusu
  13. Acılı anne ve baba Emine Bulut’un..
  14. İklim değişikliğinde arazi..
  15. Muş’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı..
  16. Söğüt’te 30 Ağustos Zafer Bayramı..
  17. Ağrı’da Zafer Bayramı coşkusu
  18. Kızılcahamam’da 30 Ağustos Zafer..
  19. Adana’da fener alayı
  20. Avro Bölgesi'nde işsizlik temmuzda..
  21. AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın’ın..
  22. Bayırköy’de ’Bizim Hastane’ adlı oyun..
  23. Beslenmenin alerji üzerine çarpıcı..
  24. Esed, Rusya'nın desteğiyle İdlib'de..
  25. Kocaeli’de balkondan girdiği evi soyan..
  26. Artvin’de Roma ve Bizans dönemine ait..
  27. 30 Ağustos Zafer Bayramı Besni’de..
  28. Diş çekimi sonrası bunlara dikkat
  29. Hakkari’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
  30. Vatan Caddesi’nde 30 Ağustos Zafer..
"İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
"İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

Günün Karikatürü

30 Ağustos 2019
5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması