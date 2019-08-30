Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!

Kafkasya Marşı’ndan uyarlanan İzmir Marşı, sinagogda ayin müziği olarak kullanıldı. İstanbul’da 30 Ağustos kutlamaları kapsamında toplandıkları belirtilen Yahudiler, İzmir Marşı söyleyerek alkış tuttu.

Herkes katıldı

Büyükada’daki “Hesed le Avraam” Sinagog’unda çekildiği öne sürülen görüntülerde, Türkiye Yahudilerinin ayin için bir araya geldikleri görülüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı gerekçesiyle ayin yaptıkları belirtilen vatandaşların, bu sırada söyledikleri şarkı gözlerden kaçmıyor. Sinagogdaki Yahudilerin hepsi, hep bir ağızdan İzmir Marşı söyleyerek alkış tutuyor.

Sosyal medyada tepkiler

Görüntüler sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir vatandaş, “Yer Sinagog, yani Yahudilerin ibadethaneleri, İzmir Marşı ile coşuyorlar... Sizce bu Atatürk'ün ruhuna hakaret değil mi? Bunlar normalde kimseyi sevmezler.” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Kafkasya Marşı nasıl İzmir Marşı oldu?