Yahudiler lobi için para yağdırıyor!

7 Ekim 2023 sonrası ABD'de etkisini kaybettiği değerlendirilen İsrail lobisi, siyasi gücünü korumak için harcamalarını artırdı. Lobi, Michigan'daki Demokrat Parti Kongre ön seçimlerinde Haley Stevens'ın desteklenmesi amacıyla 60 milyon dolardan fazla kaynak ayırdı. Bu tutarın 6,5 milyon dolarının ise kara parayla anılan bir kuruluştan geldiği öne sürüldü.

ABD'nin Michigan eyaletinde Demokrat Parti'nin Kongre ön seçimi, adayların politikalarından çok İsrail yanlısı lobi kuruluşu AIPAC'ın (American Israel Public Affairs Committee) seçimlere müdahalesi etrafında şekilleniyor. Siyasi gözlemcilere göre yarış, yalnızca Michigan'daki koltuğun sahibini belirlemeyecek, Demokrat Parti'nin İsrail politikalarının geleceğini de etkileyebilecek bir sınav niteliği taşıyor. Demokrat Parti içerisindeki Filistin yanlısı İlerici Kanat'ın adayı eski halk sağlığı yetkilisi Abdul El-Sayed ile dört dönemdir Temsilciler Meclisi üyesi olan Haley Stevens arasında geçen yarışta, seçim kampanyasının merkezine AIPAC'ın harcamaları oturdu. Federal Seçim Komisyonu (FEC) kayıtlarına göre AIPAC ve ona bağlı siyasi eylem komiteleri (PAC), Stevens'ı desteklemek ve El-Sayed'e karşı yürütülen kampanyalar için 54 milyon doların üzerinde harcama yaptı. Yerel basına göre "Center for Democratic Priorities" adlı karanlık para (dark money) grubu da Stevens lehine yaklaşık 6,5 milyon dolarlık reklam finanse etti. Böylece seçimde harcanan toplam tutar 60 milyon doları aştı.

TEK KALEMDE 30 MİLYON DOLAR

AIPAC'ın seçim kolu olan United Democracy Project (UDP) tek başına 30,6 milyon dolarlık harcamayla kendi tarihindeki en yüksek seçim bütçesine ulaştı. Kuruluş, son yıllarda özellikle İsrail'e koşulsuz askeri yardımı eleştiren adayların seçilmesini engellemek amacıyla büyük bütçeli kampanyalar yürütüyor. UDP'nin finansmanının önemli bölümü AIPAC tarafından sağlanırken, fonun geri kalan kısmı İsrail yanlısı milyarder bağışçılardan geliyor. Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın destekçilerinden hedge fon yöneticisi Paul Singer, New England Patriots'un sahibi Robert Kraft'ın şirketi Kraft Group, yatırım şirketi yöneticisi Marc Rowan, yatırım bankacısı Blair Frank, eğlence sektörünün önde gelen isimlerinden Haim Saban ve emlak yatırımcısı David Cordish en büyük bağışçılar arasında yer alıyor.

KARANLIK BİR FİNANS AĞI

Seçimde AIPAC dışındaki siyasi eylem komiteleri de milyonlarca dolarlık reklam kampanyaları yürütüyor. Bunların önemli bir kısmı bağışçılarını açıklamak zorunda olmayan "kara para" kuruluşları aracılığıyla finanse ediliyor. Uzmanlar, PAC'lerin başka PAC'ler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar üzerinden fonlanmasını, gerçek bağışçıların kimliğini gizleyen iç içe geçmiş bir finansman ağı olarak tanımlıyor. AIPAC dışındaki en büyük harcamayı ise 17 milyon doların üzerinde bütçeyle yeni kurulan "A Stronger Michigan (Daha Güçlü Michigan)" adlı komite gerçekleştirdi. Bu oluşumun finansmanının büyük kısmı, iki partili siyaseti teşvik ettiğini söyleyen Center Forward adlı kâr amacı gütmeyen kuruluştan geliyor. Ayrıca "Michigan Forward 2026" isimli başka bir PAC de bu komiteye kaynak aktardı. Söz konusu PAC ise iş insanı Daniel Lubetzky tarafından finanse edildi.

YARIŞ ULUSAL REFERANDUMA DÖNÜŞTÜ

Siyasi analistler, Michigan'daki yarışın artık yalnızca El-Sayed ile Stevens arasındaki bir ön seçim olmaktan çıktığını, İsrail lobisinin Amerikan siyasetindeki etkisi, seçim finansmanında "karanlık para" kullanımı ve Demokrat Parti'nin Ortadoğu politikası üzerine ulusal ölçekte bir referanduma dönüştüğünü değerlendiriyor.

Kaynak: Yeni Şafak