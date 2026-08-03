Devlet Bahçeli büyük tehlikeyi açıkladı: Beka sorunudur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk aile yapısı, eğitim ve gençlik konusunda açıklamalar yaparak, doğum oranlarındaki düşüklüğün 'beka sorunu' olduğunu; televizyon programlarının, sosyal medya platformlarının ve LGBT gibi akımların aile yapısını olumsuz etkilediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da doğum oranlarına karşı sık sık uyarılarda bulunmuş, "Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir" ifadelerini kullanmıştı.

TürkGün Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Bahçeli, Türk aile yapısının korunması gerektiğinin altını çizerek mili değerlerden uzaklaşarak gelişmenin mümkün olmayacağını söyledi.

"BİR BEKA MESELESİDİR"

MHP lideri Devlet Bahçeli, televizyon ve sosyal medyada özgür yaşam adı altında keyfiliğin özendirildiğini belirterek, "Türk aile yapısı tehdit altında. Nüfus artış hızımız da büyük düşüşte. Bu Türkiye’nin geleceği için bir beka meselesidir. Acil tedbir alınmalı" dedi.

Düşen doğum oranlarına dikkat çeken Bahçeli, tedbir alınması gerektiğini söyleyerek; "Ülkemizin önümüzdeki yıllara ait nüfus projeksiyonları ciddi alarm vermektedir. Bu durumun bir beka meselesi olduğu her fırsatta dile getirilmekte ve buna yönelik tedbirlerin ivedilikle alınması tavsiye edilmektedir. En az bunun kadar önemli olan diğer husus da geleceğimiz olan gençlerin heba olmasını, kayıp bir nesil haline dönüşmesini engelleyecek tedbirleri almaktır. Bu da öncelikli olarak aile yapımızı korumaktan geçer." dedi.

Bahçeli açıklamasında, "Aile bir milletin var oluşunun en asli unsurudur. Ailenin yapısal olarak dağılması, aile sorumluluklarının bir yük gibi algılanması, özgür yaşam adı altında keyfiliğin özendirilmesi Türk aile yapısı için çok önemli ve göz ardı edilemeyecek bir tehdittir. Türk aile yapısının söz konusu tehditlere karşı korunması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"TÜRK GENÇLİĞİNİ YETİŞTİRMEMİZ GEREKİR"

Türkiye’nin geleceği olan gençlerin heba olmasını, kayıp bir nesil hâline dönüşmesini engelleyecek tedbirlerin alınmasını isteyen Bahçeli, "Öncelikli olarak aile yapımızı korumalıyız. ‘Türk ve Türkiye Yüzyıl’ını inşa ederken her şeyden önce milli kimlik ve kültür bilincine sahip Türk gençliğini yetiştirmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

MHP Lideri açıklamasında, "Kadim geleneklerin özüne bağlı kalarak onları uygun bir biçimde yeniden inşa etmek ve geleceğe taşımak insanımız adına bize önemli sorumluluklar yüklüyor. Çünkü değerler uzun dönemli kültürel yönelimleri olduğu kadar inançları, bilgiyi, duyguları, algılamaları, tavır ve tutumları da içermektedir. Bunlar hayatımızın anlam evreni, tercihlerimizi ve eylemlerimizi belirleyecek kılavuzlardır. Bu bağlamda eğitim, irade sahibi insanın iradesini hakikate yöneltme işidir. Temel hedef ise sorumluluk sahibi insanın bir değer dünyası içinde yetiştirilmesi ve bunun planlanmasıdır" dedi.