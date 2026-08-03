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Aktüel Bu araçtan sağ çıktı! Otomobil direğe çarpıp ikiye bölündü
Aktüel

Bu araçtan sağ çıktı! Otomobil direğe çarpıp ikiye bölündü

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Bu araçtan sağ çıktı! Otomobil direğe çarpıp ikiye bölündü

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, sinyalizasyon direğine çarparak ikiye ayrıldı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan 24 yaşındaki sürücü Mustafa A., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde sinyalizasyon direğine çarpan otomobil, çarpmanın şiddetiyle ikiye bölündü.

 

Kaza, dün akşam saatlerinde Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi kavşağında meydana geldi. Çerkezköy'den Vize yönüne giden Mustafa A.'nın kullandığı 39 ABB 821 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine sinyalizasyon direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kendi imkanları ile otomobilden çıkan sürücü Mustafa A.'nın kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil, çekici ile kaldırıldı.

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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