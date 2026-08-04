En çok nefret edilen futbolcular belli oldu! İlk sıradaki isin şaşırtmadı!
Yapay zeka en çok nefret edilen futbolcuları sıraladı. İşte yapay zekaya göre en sevilmeyen futbolcular...
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Yapay zeka en çok nefret edilen futbolcuları sıraladı. İşte yapay zekaya göre en sevilmeyen futbolcular...
İZLEYENLERİN SİNİR UÇLARINA DOKUNDULAR! Yapay zekâ destekli analizlerle hazırlanan dikkat çekici bir liste, futbol dünyasının en çok tepki çeken isimlerini ortaya koydu. Sosyal medya tartışmaları, taraftar yorumları, saha içi davranışlar, disiplin geçmişi ve kamuoyundaki algı gibi birçok kriter değerlendirilerek oluşturulan sıralamada dünya futbolunun en tanınmış yıldızları da yer aldı.
İLK SIRADAKİ İSİM ŞAŞIRTMADI! Listenin ilk sırasında bulunan isim son yaptığı kışkırtıcı hareketlerle hala akıllardaki yerini koruyor. Peki yapay zekaya göre en çok nefret edilen futbolcular hangileri?
İŞTE DÜNYANIN EN ÇOK NEFRET EDİLEN FUTBOLCULARI!
20) ERLİNG HAALAND Saha içinde rakip savunmacılarla yaşadığı sert mücadeleler ve zaman zaman sergilediği soğuk tavırlar bazı futbolseverlerin tepkisini çekiyor. Erling Haaland her ne kadar bu listede 20. sırada yer alsa da Dünya Kupası'nın en eğlenceli futbolcularından biri seçilmiştir.
19) JUDE BELLİNGHAM Genç yaşta gösterdiği büyük özgüven, hakemlerle diyalogları ve rakiplere karşı sert tavırları nedeniyle eleştirilen isimlerden biri haline geldi.
18) FEDERİCO VALVERDE Mücadeleci futbolu kadar zaman zaman yaşadığı sert ikili mücadeleler nedeniyle tepki toplayabiliyor.
17) DANİ CARVAJAL Agresif mücadele anlayışı ve kritik maçlardaki sert müdahaleleri nedeniyle rakip taraftarlar tarafından sıkça eleştiriliyor.
16) ANTONİO RÜDİGER Sert savunması, rakiplerle yaşadığı sözlü tartışmalar ve psikolojik baskı kuran oyun tarzıyla dikkat çekiyor.
15) MAURO ICARDİ Hem özel hayatı hem de futbol kariyerinde yaşadığı tartışmalar nedeniyle yıllardır kamuoyunun en çok konuştuğu futbolcular arasında bulunuyor.
14) JOÃO CANCELO Kulüplerde yaşadığı ayrılıklar ve teknik direktörlerle yaşadığı sorunlar nedeniyle zaman zaman olumsuz gündeme geliyor.
13) DANİ ALVES Dünyanın en başarılı sağ beklerinden biri olarak gösterilen Dani Alves, son yıllarda yaşadığı hukuki süreçler nedeniyle futbol kamuoyunun en çok tepki gösterdiği isimlerden biri haline geldi.
12) HARRY MAGUİRE Yüksek bonservis bedeli sonrası beklentileri karşılayamaması ve yaptığı kritik hatalar nedeniyle sosyal medyada sık sık eleştirilerin hedefi oluyor.
11) JORDAN PİCKFORD İngiliz kaleci, rakip taraftarları tahrik eden davranışları ve maç içindeki çıkışları nedeniyle özellikle Premier League'de yoğun eleştiri alıyor.
10) LUİS SUÁREZ Isırma vakaları ve saha içindeki agresif tavırları, Uruguaylı yıldızı futbol tarihinin en tartışmalı isimlerinden biri haline getirdi.
9) SERGİO RAMOS Rakip yıldızlara yaptığı sert müdahaleler ve kritik maçlardaki faulleri nedeniyle yıllardır tartışmaların odağında yer alıyor.
8) PEPE Agresif savunma anlayışı ve kariyeri boyunca aldığı kırmızı kartlar nedeniyle futbol tarihinin en sert savunmacılarından biri olarak görülüyor.
7) RİCHARLİSON Provokatif gol sevinçleri, rakip taraftarlara yönelik hareketleri ve sert açıklamaları nedeniyle sık sık eleştiriliyor.
6) CRİSTİANO RONALDO Dünyanın en büyük futbol ikonlarından biri olmasına rağmen agresif rekabet anlayışı, saha içindeki tepkileri ve Messi rekabeti nedeniyle geniş bir karşıt kitleye de sahip.
5) ZLATAN IBRAHİMOVİĆ Kendine duyduğu yüksek güveni ve zaman zaman kibirli bulunan açıklamalarıyla kariyeri boyunca futbol dünyasının en tartışmalı karakterlerinden biri oldu. Seveni kadar sevmeyeni de oldukça fazla.
4) BRUNO FERNANDES Manchester United kaptanı, maç boyunca hakemlerle yaşadığı yoğun diyaloglar ve sürekli itirazları nedeniyle rakip taraftarların en sevmediği futbolcular arasında gösteriliyor.
3) NEYMAR Abartılı faul beklentileri, saha dışındaki yaşamı ve istikrarsız performansı nedeniyle uzun yıllardır futbolseverleri ikiye bölen isimlerden biri.
2) VİNÍCİUS JÚNİOR Sahadaki yeteneği kadar rakip oyuncular ve tribünlerle yaşadığı gerginliklerle de gündeme geliyor. Hakem kararlarına verdiği sert tepkiler sık sık tartışma yaratıyor.
1) EMİLİANO MARTÍNEZ Arjantinli kaleci, penaltılardaki psikolojik oyunları, rakip taraftarları tahrik eden kutlamaları ve provokatif tavırları nedeniyle son yılların en çok eleştirilen futbolcularından biri oldu./ derleyen: haber7
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