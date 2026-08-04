En çok nefret edilen futbolcular belli oldu! İlk sıradaki isin şaşırtmadı!

20) ERLİNG HAALAND Saha içinde rakip savunmacılarla yaşadığı sert mücadeleler ve zaman zaman sergilediği soğuk tavırlar bazı futbolseverlerin tepkisini çekiyor. Erling Haaland her ne kadar bu listede 20. sırada yer alsa da Dünya Kupası'nın en eğlenceli futbolcularından biri seçilmiştir.