  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu araçtan sağ çıktı! Otomobil direğe çarpıp ikiye bölündü Bahçeli büyük tehlikeyi açıkladı: Beka sorunudur Siyonist işgalcilerden ibadet özgürlüğüne ağır darbe! Harem-i İbrahim Camii'nde ezanı susturdular Eski Survivor yarışmacısına resen soruşturma! Ahlaksızca sözler için gözaltı kararı Cem Küçük soruşturmasında çarpıcı gelişme! Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Bebeğe yaprak üfleme makinesiyle hava tuttu! Beyinsiz babaya cinayet suçlaması Trump, "İran'ın son şansı" diyerek duyurdu Termometreler 40,9’u gördü! Aşırı sıcaklar sebebiyle 3 kişi öldü Vatandaşa İBAN atan Özgür Özel'in 5 günde kaldırdığı para 240 milyonu aştı O ülkede askerlik süresi 3 katına çıktı! İlk 1600 genç kışlaya girdi
Spor Galatasaray'a Singo için gelen gelene!
Spor

Galatasaray'a Singo için gelen gelene!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Galatasaray'a Singo için gelen gelene!

Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukcu, Wilfried Singo için transfer teklifleri geldiğini ancak oyuncunun ayrılmak istemediğini açıklamıştı. Sarı-kırmızılı ekibe ulaşan tekliflerin ayrıntıları da ortaya çıktı.

Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukcu, Wilfried Singo için transfer teklifleri geldiğini ancak oyuncunun ayrılmak istemediğini açıklamıştı. Sarı-kırmızılı ekibe ulaşan tekliflerin ayrıntıları da ortaya çıktı.

Galatasaray'da Wilfried Singo için gelen tekliflerin detayları ortaya çıktı.

Inter ve Napoli, Galatasaray'ın 30 milyon Euro'ya Monaco'dan aldığı Fildişi Sahilli futbolcuyla ilgilendi. Aldıkları parayı vermeyi iki kulüp de kabul etti. Ancak Galatasaray, çıkış maddesi olan 55 milyon Euro karşılığında oyuncuyu bırakabileceğini iletti.

 

ABDULLAH KAVUKCU AÇIKLADI

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Rennes ile oynanan hazırlık maçının ardından, "Singo'ya iki tane kulüpten teklif geldi. Singo Galatasaray'da kalmak istiyor. Bizzat kendisi, 'Ben Galatasaray'a borcumu ödemedim' ve 'Borcumu ödemeden de gitmeyeceğim' diyor." demişti.

 

PERFORMANSI

Galatasaray forması altında 29 maçta süre bulan 25 yaşındaki Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Singo'nun, Galatasaray ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray’da gözler divan kurulu toplantısına çevrildi
Galatasaray’da gözler divan kurulu toplantısına çevrildi

Spor

Galatasaray’da gözler divan kurulu toplantısına çevrildi

Eski Galatasaraylı İtalya’nın başına geçiyor
Eski Galatasaraylı İtalya’nın başına geçiyor

Spor

Eski Galatasaraylı İtalya’nın başına geçiyor

Barış Alper Yılmaz'a teklif üstüne teklif! Galatasaray'ın cevabı ise...
Barış Alper Yılmaz'a teklif üstüne teklif! Galatasaray'ın cevabı ise...

Spor

Barış Alper Yılmaz'a teklif üstüne teklif! Galatasaray'ın cevabı ise...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23