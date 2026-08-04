Galatasaray'a Singo için gelen gelene!

Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukcu, Wilfried Singo için transfer teklifleri geldiğini ancak oyuncunun ayrılmak istemediğini açıklamıştı. Sarı-kırmızılı ekibe ulaşan tekliflerin ayrıntıları da ortaya çıktı.

Galatasaray'da Wilfried Singo için gelen tekliflerin detayları ortaya çıktı.

Inter ve Napoli, Galatasaray'ın 30 milyon Euro'ya Monaco'dan aldığı Fildişi Sahilli futbolcuyla ilgilendi. Aldıkları parayı vermeyi iki kulüp de kabul etti. Ancak Galatasaray, çıkış maddesi olan 55 milyon Euro karşılığında oyuncuyu bırakabileceğini iletti.

ABDULLAH KAVUKCU AÇIKLADI

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Rennes ile oynanan hazırlık maçının ardından, "Singo'ya iki tane kulüpten teklif geldi. Singo Galatasaray'da kalmak istiyor. Bizzat kendisi, 'Ben Galatasaray'a borcumu ödemedim' ve 'Borcumu ödemeden de gitmeyeceğim' diyor." demişti.

PERFORMANSI

Galatasaray forması altında 29 maçta süre bulan 25 yaşındaki Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Singo'nun, Galatasaray ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.