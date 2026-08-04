Venezuela'da askeri haberleşme sistemi hacklendi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Venezuela'nın askeri haberleşme sisteminin siber saldırıya uğradığı öne sürüldü. Saldırının ardından bazı askeri iletişim kanallarında kesintiler yaşandığı, yetkililerin olayın kapsamını belirlemek için inceleme başlattığı bildirildi.
Venezuela'nın askeri haberleşme sisteminin siber saldırıya uğradığı öne sürüldü. Saldırının ardından bazı askeri iletişim kanallarında kesintiler yaşandığı, yetkililerin olayın kapsamını belirlemek için inceleme başlattığı bildirildi.
İlk bulgular, saldırının kritik askeri iletişim altyapısını hedef aldığını gösterirken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da gruba ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Güvenlik uzmanları, olayın devlet destekli bir siber operasyon olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Venezuela'da son yıllarda kamu kurumları ve kritik altyapılara yönelik çok sayıda siber saldırı iddiası gündeme gelmiş, ülkenin iletişim ve enerji altyapısı da benzer olaylarla karşı karşıya kalmıştı.