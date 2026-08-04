  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu araçtan sağ çıktı! Otomobil direğe çarpıp ikiye bölündü Bahçeli büyük tehlikeyi açıkladı: Beka sorunudur Siyonist işgalcilerden ibadet özgürlüğüne ağır darbe! Harem-i İbrahim Camii'nde ezanı susturdular Eski Survivor yarışmacısına resen soruşturma! Ahlaksızca sözler için gözaltı kararı Cem Küçük soruşturmasında çarpıcı gelişme! Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Bebeğe yaprak üfleme makinesiyle hava tuttu! Beyinsiz babaya cinayet suçlaması Trump, "İran'ın son şansı" diyerek duyurdu Termometreler 40,9’u gördü! Aşırı sıcaklar sebebiyle 3 kişi öldü Vatandaşa İBAN atan Özgür Özel'in 5 günde kaldırdığı para 240 milyonu aştı O ülkede askerlik süresi 3 katına çıktı! İlk 1600 genç kışlaya girdi
Dünya Venezuela'da askeri haberleşme sistemi hacklendi
Dünya

Venezuela'da askeri haberleşme sistemi hacklendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Venezuela'da askeri haberleşme sistemi hacklendi

Venezuela'nın askeri haberleşme sisteminin siber saldırıya uğradığı öne sürüldü. Saldırının ardından bazı askeri iletişim kanallarında kesintiler yaşandığı, yetkililerin olayın kapsamını belirlemek için inceleme başlattığı bildirildi.

Venezuela'nın askeri haberleşme sisteminin siber saldırıya uğradığı öne sürüldü. Saldırının ardından bazı askeri iletişim kanallarında kesintiler yaşandığı, yetkililerin olayın kapsamını belirlemek için inceleme başlattığı bildirildi.

İlk bulgular, saldırının kritik askeri iletişim altyapısını hedef aldığını gösterirken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da gruba ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Güvenlik uzmanları, olayın devlet destekli bir siber operasyon olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Venezuela'da son yıllarda kamu kurumları ve kritik altyapılara yönelik çok sayıda siber saldırı iddiası gündeme gelmiş, ülkenin iletişim ve enerji altyapısı da benzer olaylarla karşı karşıya kalmıştı.

ABD'nin F-35 uçağı askeri üs yakınlarına çakıldı
ABD'nin F-35 uçağı askeri üs yakınlarına çakıldı

Gündem

ABD'nin F-35 uçağı askeri üs yakınlarına çakıldı

Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos'ta toplanacak
Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos'ta toplanacak

Siyaset

Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos'ta toplanacak

‘Artık seyirci kalamayız’ diyerek duyurdular! Komşudan Ukrayna sınırına askeri yığınak
‘Artık seyirci kalamayız’ diyerek duyurdular! Komşudan Ukrayna sınırına askeri yığınak

Gündem

‘Artık seyirci kalamayız’ diyerek duyurdular! Komşudan Ukrayna sınırına askeri yığınak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23