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Dünya ABD Başkanı Trump, "İran'ın son şansı" diyerek duyurdu
Dünya

ABD Başkanı Trump, "İran'ın son şansı" diyerek duyurdu

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ABD Başkanı Trump, "İran'ın son şansı" diyerek duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin iyi bir anlaşma imzalamak için "İran'ın son şansı" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin iyi bir anlaşma imzalamak için "İran'ın son şansı" olduğunu belirtti

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