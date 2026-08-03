ABD Başkanı Trump, "İran'ın son şansı" diyerek duyurdu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin iyi bir anlaşma imzalamak için "İran'ın son şansı" olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin iyi bir anlaşma imzalamak için "İran'ın son şansı" olduğunu belirtti