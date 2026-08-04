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Altın fiyatlarında yeni rekor serisi: Gram altın yükselişe geçti

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Altın fiyatlarında yeni rekor serisi: Gram altın yükselişe geçti

Küresel piyasalarda ABD-İran gerilimi ve Fed'in faiz patikasına ilişkin belirsizlikler süren baskıyı artırırken, altın fiyatları güne alıcılı bir seyirle başladı. Dünkü yükselişini sürdüren gram altın bugün yükselişe geçti.

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Foto - Altın fiyatlarında yeni rekor serisi: Gram altın yükselişe geçti

Altın fiyatlarında yeni günün ilk rakamları geldi. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir grafik çizen gram altın, günü yüzde 0,3 artışla 6 bin 197 liradan tamamlamıştı. Yeni güne de primli başlayan gram altın, sabah saatleri itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 6 bin 209 liraya çıktı. Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 209 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 453 liradan satılıyor.

#2
Foto - Altın fiyatlarında yeni rekor serisi: Gram altın yükselişe geçti

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışa 6 bin 197 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 209 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 453 liradan satılıyor.

#3
Foto - Altın fiyatlarında yeni rekor serisi: Gram altın yükselişe geçti

Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 0,2 yükselişle 4 bin 62 dolarda seyrediyor. ABD ile İran arasında süren gerilimin bu hafta nispeten azalmasına karşın, taraflar arasındaki görüşmelerden henüz somut bir sonuç alınamaması varlık fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran ile müzakerelerin bugün yeniden başladığını ve şu anda sürdüğünü belirterek, İran'ın müzakereler konusunda birbiriyle çelişen açıklamalar yaptığını savundu.

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Foto - Altın fiyatlarında yeni rekor serisi: Gram altın yükselişe geçti

Trump, "Şu anda İran'ın talebi üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer ülkelerin de desteklediği görüşmeleri yürütüyoruz. Bu, onların iyi bir anlaşma yapması için son şansı." diye konuştu. Söz konusu ülkelerden kendisine "saldırıları durdurması" çağrısı gelmese II. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük saldırılardan birine başlamaya hazır olduklarını dile getiren Trump, adı geçen Körfez ülkelerinden gelen telefonla saldırıları durdurma kararı aldığını bildirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler sınırlı şekilde devam ederken, petrol fiyatları da yeniden yükseliş eğilimine girdi. Para politikası tarafında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bıraktığı toplantıda 3 üyenin faiz artışı yönünde oy kullanması, piyasalarda bir sonraki toplantıda şahin bir adım atılabileceği beklentilerini güçlendirmişti.

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Foto - Altın fiyatlarında yeni rekor serisi: Gram altın yükselişe geçti

Ancak ülkede büyümenin beklentilerin altında kalması ve enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin fiyat artışlarında yavaşlamaya işaret etmesi, söz konusu beklentileri zayıflattı. Halihazırda piyasalar, Fed'in yıl sonuna kadar bir kez faiz artırabileceğini büyük ölçüde fiyatlamaya devam ederken, cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin bankanın faiz patikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirebileceği tahmin ediliyor. Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.

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