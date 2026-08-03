CHP'de 'Üçüncü Yol' alarmı! Kılıçdaroğlu cephesi Ankara'da kritik toplantıya gidiyor

CHP'de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibinin ayrılarak YENİ Parti'yi kurmasının ardından sular durulmuyor. Partide kalmayı tercih eden ve "Üçüncü Yol" olarak adlandırılan milletvekilleri, yarın Ankara'da kritik bir toplantıda buluşarak bundan sonraki süreci değerlendirecek.

Parti kulislerinde büyük önem verilen toplantıda, kurultay süreci, genel başkan adaylığı ve CHP'nin izleyeceği siyasi rota ele alınacak.

"Konforu değil mücadeleyi seçtik" mesajı

Edinilen bilgilere göre üçüncü yolcu milletvekilleri, YENİ Parti'ye katılma seçeneğinin kendileri açısından daha kolay bir siyasi tercih olabileceğini ancak bilinçli şekilde CHP'de kalmayı tercih ettiklerini savunuyor.

Kulislere yansıyan değerlendirmelerde vekillerin şu görüşü öne çıkıyor:

"Kişiler üzerinden siyaset yapacak olsaydık, herkesin desteğini alan yeni yapıya katılırdık. Biz zoru seçtik ve CHP'de kalmayı tercih ettik."

Bu söylem, parti içinde yeni bir siyasi hattın oluşturulmaya çalışıldığı şeklinde yorumlanıyor.

Kurultay belirsizliği rahatsız ediyor

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini de kurultay tartışmaları oluşturacak.

Üçüncü Yol kanadının, CHP yönetiminin "Kurultay yapacağız" yönündeki genel ifadelerini yeterli bulmadığı ve artık somut bir takvim ile net adımlar görmek istediği belirtiliyor.

Parti yönetiminin süreci ağırdan aldığı yönündeki eleştirilerin de toplantıda dile getirilmesi bekleniyor.

Genel başkan adayı hâlâ netleşmedi

CHP'de gözler olası kurultaya çevrilirken, Üçüncü Yol grubunun destekleyeceği genel başkan adayının henüz belirlenmediği öğrenildi.

Toplantıda yapılacak istişarelerin ardından milletvekilleri arasından ortak bir ismin öne çıkarılması ihtimali değerlendirilecek.

Bu nedenle Ankara'daki buluşmanın yalnızca bir değerlendirme toplantısı değil, aynı zamanda CHP'nin geleceğini şekillendirecek kritik bir eşik olduğu ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına katılacaklar mı?

Üçüncü Yol milletvekillerinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'na katılıp katılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Geçen hafta gerçekleştirilen kapalı grup toplantısına 19 milletvekilinin katılmaması parti içindeki ayrışmanın boyutunu gözler önüne sermişti.

Öte yandan milletvekillerinin, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek çerçeve yasa teklifine katılacakları ancak bu konuda CHP Genel Merkezi ile ortak bir istişare yürütmedikleri de kulislere yansıyan bilgiler arasında yer aldı.

Parti içindeki dengeler yeniden şekilleniyor

91 milletvekilinin YENİ Parti saflarına geçmesinin ardından CHP'de kalan grubun nasıl bir siyasi yol izleyeceği merak konusu olurken, yarın Ankara'da yapılacak toplantının parti içindeki yeni güç dengelerini belirleyecek önemli adımlardan biri olması bekleniyor.