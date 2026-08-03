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Dünya Termometreler 40,9’u gördü! Aşırı sıcaklar sebebiyle 3 kişi öldü
Dünya

Termometreler 40,9’u gördü! Aşırı sıcaklar sebebiyle 3 kişi öldü

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Termometreler 40,9’u gördü! Aşırı sıcaklar sebebiyle 3 kişi öldü

Güney Kore’de birçok bölgeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore’de etkisini artıran aşırı sıcaklar can kayıplarına yol açtı. Güney Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), ülkenin güneydoğusundaki Daegu kentinde hava sıcaklığının 40,9 dereceye ulaşarak 1942'den bu yana ilk kez 40 dereceyi aştığını açıkladı. Yetkililer, aşırı sıcaklara bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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