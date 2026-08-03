Siyonist işgalcilerden ibadet özgürlüğüne ağır darbe! Harem-i İbrahim Camii'nde ezanı susturdular

Siyonist İsrail işgal yönetiminin Filistin topraklarındaki kutsal mekânlara yönelik uygulamaları uluslararası kamuoyunda tepki toplamaya devam ediyor.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Temmuz 2026 raporunda, Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii'nde ay boyunca toplam 155 kez ezanın okunmasının engellendiği bildirildi.

Raporda, bu uygulamanın temmuz ayı boyunca camide ezan okunmasına fiilen izin verilmediği anlamına geldiği belirtilirken, bunun Müslümanların ibadet özgürlüğüne yönelik sistematik bir ihlal olduğu vurgulandı.

Mescid-i Aksa'ya 27 baskın

Rapora göre, Filistin topraklarını işgal eden gruplar temmuz ayı boyunca işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya 27 ayrı baskın düzenledi.

Baskınlara, aşırı sağcı siyasetçilerin, bazı milletvekillerinin, "Tapınak" hareketi temsilcilerinin ve işgal polisinin eşlik ettiği aktarıldı.

Filistin makamları, baskınlar sırasında Mescid-i Aksa içerisinde dini ritüeller gerçekleştirildiğini, çeşitli sembollerin açıldığını ve avluya taşlar getirildiğini belirterek kutsal mekânın tarihi statüsünün değiştirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Camilere yönelik saldırılar arttı

Raporda ihlallerin yalnızca Kudüs ve El-Halil ile sınırlı kalmadığına dikkat çekildi.

Mesafir Yatta, Tulkerim ve Nablus'ta üç caminin ateşe verildiği, El-Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummar beldesinde bulunan Ömer Bin Hattab Camii'ne düzenlenen baskında ise yapının zarar gördüğü kaydedildi.

Ayrıca cuma namazlarında Mescid-i Aksa'ya girişlerin daha da kısıtlandığı, Vakıflar Dairesi çalışanlarının görev yapmasının engellendiği ve caminin mevcut tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik uygulamaların yoğunlaştığı belirtildi.

Uluslararası topluma çağrı

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, kutsal mekânlara yönelik bu uygulamaların uluslararası hukuka, din ve vicdan özgürlüğüne aykırı olduğunu belirterek Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşları harekete geçmeye çağırdı.

Bakanlık, Müslümanların ibadet hakkının korunması, kutsal mekânların tarihi ve hukuki statüsünün muhafaza edilmesi ve ihlallerin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.