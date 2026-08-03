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Gündem Vatandaşa İBAN atan Özgür Özel'in 5 günde kaldırdığı para 240 milyonu aştı
Gündem

Vatandaşa İBAN atan Özgür Özel'in 5 günde kaldırdığı para 240 milyonu aştı

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Vatandaşa İBAN atan Özgür Özel'in 5 günde kaldırdığı para 240 milyonu aştı

Yeni Parti'nin Özgür Özel'in çağrısıyla başlattığı bağış kampanyasına 113 bin 678 kişi katıldı. 5 günde toplanan para 240 milyonu aştı.

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, partinin Özgür Özel öncülüğünde başlattığı dayanışma kampanyasına ilişkin rakamları paylaştı. Ceylan, kampanyanın beşinci gününde 113 bin 678 vatandaşın destek olduğunu ve toplam 240 milyon 305 bin 252 lira bağış yapıldığını duyurdu.

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Yorumlar

Edy

Bırakın kazları yolmaya devam etsınler.

ata

mehmet abiye hazır kaynak...
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