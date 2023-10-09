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Dünya

Yahudiler 'Bizi kurtarın' diye yalvarıyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-09 10:18:00 -
Yahudiler 'Bizi kurtarın' diye yalvarıyor!

Times of Israel'e göre Kibbutz Be'eri yerleşim yerinin bir sakini, bir İsrail televizyon kanalına evlerinde mahsur kaldıklarını açıkladı ve sakinler, Hamas'ın kendi bölgelerine sızmasıyla yetkililerin bölgeyi ‘terk ettiğini’ ifade etti.

Times of Israel'e göre Kibbutz Be'eri yerleşim yerinin bir sakini, bir İsrail televizyon kanalına evlerinde mahsur kaldıklarını açıkladı ve sakinler, Hamas'ın kendi bölgelerine sızmasıyla yetkililerin bölgeyi ‘terk ettiğini’ ifade etti.

Eli Messika, televizyon kanalını İsrailli yetkililerle konuşma aracı olarak kullanarak, "Lütfen asker gönderin. Burada yaralılar var... yanmış evler var" dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu’nun başlatıldığını duyurdu. Gönderdiği sesli mesajda, “İsrail'in ihlallerine bir sınır çekme kararı aldık. Aksa Tufanı Operasyonu’nun ilk aşamasında, düşman İsrail'i hedef alan 5 bin füzeyi aşıldı” açıklamalarında bulundu.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nden onlarca roket atılmasının ardından kendi deyimiyle ‘çok sayıda teröristin Gazze Şeridi'nden İsrail'e sızdığını’ bildirdi. Gazze Şeridi'ni çevreleyen bölgelerdeki insanlardan evlerinde kalmaları istendi.

Kaynak: Şarkul Avsat
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Yorumlar

Alparslan 1071

Kahrolsun israil...kahrolsun abd...kahrolsun siyonizm.....Gazan mübarek olsun HAMAS!!!! Filistinliler katledilirken  siyonist yahudilerce kanları akıltılırken yerlerinden yurtlarından ssürülürken gıkı çıkmayan ab, bm, abd, v.b. nasılda alarma geçti üç beş yahudi eşşek cennetini boylayınca...yahudi siyonistlerinki can da müslüman filitnlilerinki patlıcan mı!!!
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