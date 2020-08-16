Yahudi arabulucu konuştu! Selman, İsrail’le nikâhtan korkuyor

Tahsin Han

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İsrail’le gizli flörtü bitirip resmi anlaşma yapmasına hâlâ sessiz kalan Suudi Arabistan’ın nasıl bir tepki göstereceği merak edilirken, Riyad’ın tavrının ne olduğunu ortaya koyan bir açıklama geldi.... Ortadoğu’da Amerikan kuklası rolünde olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da İsrail’le normalleşme yolunda olduğunu BAE-İsrail anlaşmasının arabulucusu Amerikalı Yahudi milyarder işadamı Haim Saban, açıkladı. İsrail gazetesi Yediot Aharonot’a konuşan Saban, kendisiyle Suudi Veliaht Prensi bin Selman arasında gerçekleşen bir diyaloğu aktarıp, prensin normalleşmeye hazır olduğunu ancak iki şeyden korktuğunu söyledi.

Bin Selman’la bir yemekte tanıştığını ve ona “İsrail ile ilişkileri neden gözlerden uzak tutuyorsun? Neden bunu resmiyete dökmüyorsun?” dediğini aktaran Saban, “Prens bin Selman, bunu bir anda uygulayabileceğini söyledi. Ancak Katar ve İranlıların kendisine saldırmasından korkuyor. Ayrıca Suudi halkının İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı sonrası ayaklanıp, kaos çıkacağından korkuyor” diye konuştu.

-ABD’li Yahudi işadamı Saban, Suudi Prensi bin Selman’ın da İsraille yürüttüğü gizli ilişkileri resmileştirmekten çekindiğini söyledi.

Birçok Arap ülkesi yolda

Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayed ile güçlü bağları olduğunu ifade eden Saban, BAE’nin birçok Arap ülkesi için yolu açtığını da belirterek, “Emirliklerin İsrail ile anlaşmayı ilan etmekteki cesareti, Suudi Arabistan da dahil olmak üzere diğer Arap ülkelerinin yolunu açacak. Ayrıca BAE’nin bu yolda ilerlemeleri için onları ikna edeceğini umuyorum” dedi.

ABD sitesi The Wrap da yazdı

Amerikan sitesi The Wrap da Saban’ın Prens bin Selman’la bir araya geldiği akşam yemeğinin detaylarını paylaştı. Siteye göre, Suudi Veliaht Prensi, Amerikan Yahudisi Saban ve diğer yetkilileri bir araya getiren akşam yemeğinin tarihi 2018 yılına dayanıyor. Akşam yemeği Beverly Hills, Kaliforniya’da Prens Muhammed’in özel bir malikanesinde gerçekleşti. Site, yemeğin 4 saat sürdüğünü ve katılımcılar arasında yatırımcı Jonathan Nelson ve Cumhuriyetçi stratejist Dan Snor’un da olduğunu belirtti.