Yahoo, Standford Üniversitesi öğrencileri Jerry Yang ve David Filo tarafından 1995 yılında kurulan bir Amerikan şirketidir. Yahoo Mail dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan e-posta hizmetlerinden biridir.

Yahoo Mail öncelikle arama motoru olarak hizmete başlamıştır. Ardından zamanla e-posta hesabı alınabilen platforma dönüşen bir platform olmuştur. Yahoo Mail bugün en çok ziyaret edilenler listesinde 4. sırada alıyor.

Yahoo’da hangi uygulamalar vardır?

Yahoo’da: Yahoo Mail, Yahoo Maps, Yahoo Movie, Yahoo Müsic , Yahoo Games Yahoo News, Yahoo! LAUNCHcast, Yahoo! Finans, Yahoo Hotjobs, Yahoo Groups, Yahoo! Messenger gibi çeşitli birçok hizmetler bulunmaktadır. Yahoo’da genellikle İngilizce haberler bulunur ve bunların çoğu Amerika Birleşik Devletleri'ne ait haberlerdir. Ülkemizde Yahoo'nun en çok kullanılan servisi Yahoo mail servisidir.

Yahoo Mail hesabı nasıl açarsınız?

Yazımızın bu kısmında Yahoo uzantılı mail adresi nasıl edinilir, Yahoo hesabı nasıl açılır, Yahoo Mail nasıl giriş yapılır? gibi soruların yanıtını vermeye çalışacağız.

Yahoo Mail hesabı açmak için öncelikle https://www.yahoo.com/ sitesine girin. Açılan sayfanın sağ alt köşesinde hesap oluştur butonuna tıklayın. Önünüze gelen Yahoo maile kaydolun sekmesinde ad, soyad, e-posta, kullanıcı adı, parola, cep telefon numarası, doğum tarihi ve cinsiyet gibi özel bilgileriniz istenir. Ardından devam seçeneğine basarak hesabınızı oluşturma işlemini tamamlamış olursunuz. Oluşturduğunuz hesap uzantısı et yahoo.com olarak meydana gelecektir. yahoo.com uzantılı mail adresinizi herkesle paylaşabilir, bu mail üzerinden özel ve kurumsal işlerinizi yürütebilirsiniz.

Yahoo Mail’i daha profesyonel kullanabilmek için Google Play Store'da bulunan organize özelliğini indirebilirsiniz. Bunun için Play Store'a girip Yahoo Mail yazıp karşınıza çıkan ilgili uygulamayı yükle seçeneğine tıklayarak Yahoo Mail’i Android cihazınıza indirebilirsiniz.

PlayStore'dan Yahoo Mail uygulamasını indirmek için tıklayınız

App Store'dan Yahoo Mail uygulamasını indirmek için tıklayınız

Yahoo Mail hangi özelliklere sahiptir?