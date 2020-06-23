Yağmur suyu otele girmesin diye yol kenarına halı rulolarından barikat kurdu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle oluşan su birikintisinin otele girmemesi için çaba gösteren yetkili, otelin içindeki halıları rulo yaptırarak binanın önüne barikat kurdu.

İstanbul genelinde etkili olan sağanak suları, vatandaşlara zor anlar yaşattığı gibi bazı iş yeri, dükkan ve evleri de etkiledi.

D-100 karayolu Büyükçekmece mevkisi yan yolu üzerinde bulunan bir otelin çalışanları, otelin içine yağmur suyu girmemesi için ilginç bir yönteme başvurdu.

Başlarına poşet geçiren çalışanlar, otelin içindeki halıları rulo yapıp yolun kenarına dizerken, otel müdürü de trafiği kontrol etti.



Sürücülerin yolun kenarındaki su birikintisinden yavaş geçmeleri için yalın ayak suyun içine giren otel müdürü Güray Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suyu engellemek için böyle yaptık. Daha önce başımıza geldi ama bu kadar değildi. Suyu sıçratmamaları için de sürücüleri uyarıyorum." dedi.