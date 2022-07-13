  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yağmur çekilince korkunç görüntü ortaya çıktı!
Yerel

Yağmur çekilince korkunç görüntü ortaya çıktı!

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yağmur sularının çekilmesiyle yaşanan göçükte insan kemikleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 23:46:00 -
Yağmur çekilince korkunç görüntü ortaya çıktı!

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yağmur sularının çekilmesiyle yaşanan göçükte insan kemikleri ortaya çıktı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı İkizören köyündeki boş bir arazide yağmur sebebiyle biriken suların çekilmesiyle göçük meydana geldi. Vatandaşlar, göçük sırasında toprağın altından insan kemiklerinin olduğunu fark etti. Köy muhtarı Ömer Ünver, durumu jandarmaya bildirdi.

İnceleme başlatıldı

Olay yerine gelen ekipler, insan kemikleriyle ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23