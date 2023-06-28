Yağış beklentisine rağmen hava sıcaklığı 1 ila 3 derece artacak

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre bugün Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren Eskişehir ve Kütahya illeri geneli ile Bilecik'in güneydoğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği öngörülen raporda, hava sıcaklığının ise 1 ila 3 derece artacağı öngörüldü. Raporda, yağmur ile ilgili uyarılara yer verilirken, yağış beklenen sahada yer seviyesi ile yüksek atmosferdeki sıcaklık farkından dolayı yağışların bütün sahada değil, yerel olacağı beklendiğinden bazı noktalarda kısa süreli etkili olabileceği değerlendirildi. Yayımlanan tahminlere göre Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 35 derece ile Sarıcakaya, en düşük ise 24 derece ile Mihalıççık ilçesinde olması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, yayımladığı raporda rüzgârın ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmininde bulundu.