Yağ yakıcı yoğurt! Yok eden ilaç yerine alternatif olabilir: Yaza zayıf girmek isteyenler, cayır cayır yağ yakıyor

Kilo vermek ve yağ yakmak oldukça zorlu bir süreçtir. Kilo verme çabaları çoğu zaman sonuçsuz kalabilir. Hatta yanlış diyetler sonrasında kilo vermek yerine kilo aldığınızı bile görebilirsiniz. Çabalarınız her seferinde umutsuzlukla sonuçlanıyorsa farklı ama etkili desteklerden yararlanmanız şart. Bugün kilo vermek isteyen ve başarılı olamayanlar için harika bir tarifle geldik. Oldukça iddialı bir zayıflama kürü olan Yoğurt Kürü, uyurken bile zayıflatmayı hedefliyor.

Yağ Yakıcı Yoğurt Tarifi İçin Malzemeler

5 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı veya 1 dilim zencefil

1 çay kaşığı pul biber,

1 çay kaşığı tarçın

Yağ Yakıcı Yoğurt Tarifi Nasıl Yapılır?

Metabolizma hızlandırıcı, tok tutucu, yağ yakımına yardımcı olan bir tarifim var.

Yarım yağlı yoğurdunuzun içine zerdeçal, zencefil, pul biber, tarçın ekleyin.

Ara öğünlerinizde tüketin

Midede rahatsızlığı olanların minimum düzeyde baharat kullanarak tüketilmesi daha uygundur.

Tansiyonu düşük kişilerin zencefil kullanmaması daha iyi olur.

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Yoğurt Kürü Ile Zayıflama

Bir kaseye yoğurdu alın. Yoğurdun üzerine taze sıkılmış limon suyunu ekleyin ve pul biberi ilave edin. Karıştırın . Siz uyurken bile yağ yaktıran kür hazır.