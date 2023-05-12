2023-05-12 21:36:31 Sabahları ceviz suyu içmenin vücudunuza çok etkili faydaları! Dikkat şu mesajı veriyor: Bu taktik çalıştı
Ceviz, protein ve besin değeri bakımından vücuda çok sayıda fayda sağlar. Bu yüzden sabah ceviz suyu içmenin yararları konusunda paylaşacağımız bilgiler eşliğinde sizler de daha sağlıklı bir güne başlayabilirsiniz. Tok tutmanın yanı sıra kolesterolü düzenleyen ceviz suyu aynı zamanda damar sağlığına da faydalıdır. Üstelik cilde doğal bir bakım yapan ceviz suyunun sindirime yardımcı olduğu unutulmamalıdır. Sabahları ceviz suyu içerseniz;