Her derde deva, Osmanlı demirhindi şerbeti! Dünyaca meşhur Osmanlı mutfağından tarif listesine ekleyin

Demirhindi, sıcak ülkelerde yetişen, sarı-kırmızı salkımlar halinde çiçekleri ve koyu kırmızı renkte, mayhoş tatta meyveleri olan, 20-25 metre boylarında bir ağaçtır. Osmanlı'da ana maddesini bu meyvenin oluşturduğu şerbet, her derde deva.

Demirhindi Şerbeti, 40 çeşit baharattan oluşuyor ve tamamen doğal.

Şerbet, önce yüksek ateşte daha sonra da orta ve kısık ateşte toplam 6 saat kaynatılıyor

Kaynatıldıktan sonra içine tamamen doğal bal ilave edilen şerbet, 2 saat daha kaynatıldıktan sonra soğumaya bırakılıyor ve ardından servis ediliyor. Kaynatıldıktan sonra içine tamamen doğal bal ilave edilen şerbet, 2 saat daha kaynatıldıktan sonra soğumaya bırakılıyor ve ardından servis ediliyor.

3 farklı aşamadan geçirilerek oldukça zahmetli bir şekilde hazırlanan ve birçok padişah tarafından şifalı olduğu gerekçesiyle tercih edilmiş. Şerbeti içerken, özellikle zencefil, tarçın, havlucan ve karanfilin tadının alınıyor. Şerbetin yaz aylarında serinletici ve rahatlatıcı özellikleri nedeniyle tercih ediliyor.

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Şerbetin sağlık açısından önemli faydaları bulunuyor, “Mide ağrıları, mide ekşimesi, soğuk algınlığı, nezle, bağırsak parazitleri, ruhsal sıkıntılar, romatizma ve kas ağrılarına iyi geliyor

Osmanlı mutfağında yaygın olarak kullanılan ve 40 çeşit baharattan yapıldığı söylenen Demirhindi Şerbeti’nin anlatılan en ünlü efsanesi şöyledir: “Kanuni Sultan Süleyman sıcak bunaltıcı bir yaz günü Yeniçeri ziyaretinde susamış ve soğuk bir şerbet istemiş. Padişaha ait bir tas içinde hemen buz gibi bir demirhindi şerbeti ikram edilmiş. Kanuni bu şerbeti o kadar çok sevmişki o tası altınla doldurtup, şerbeti yapan ustayı ödüllendirmiş. ”Sultan Süleyman Han’ın sofrasından eksik etmediği Demirhindi meyvesinin ve içine konulan diğer baharatlarla birlikte Demirhindi Şerbeti’nin sağlık açısından faydaları saymakla bitmiyor: Antioksidan açısından da zengin olan demirhindi kansere karşı etkilidir. Karoten, C vitamini ve B vitaminleri içerir. C vitamini eksikliğine karşı etkilidir. Ateş düşürücüdür ve soğuk algınlığına karşı vücudu korur. Kolesterolü düşürür. Sindirim sistemini hızlandırır. Kalp sağlığını korur. Gargara yapıldığında boğaz ağrısına iyi gelir. İnflamasyonu iyileştirici olarak cilde uygulanabilir. Mide ağrısına ve mide ekşimesine iyi gelir. Romatizma ve kas ağrılarını giderir. Ayrıca, şerbetin iştahı açıcı, bağırsak gazını sökücü, ağız kokusunu giderici, beden ve zihin gücünü artırıcı özellikleri olduğu da biliniyor. Günümüzde demirhindi şerbeti birkaç çeşit baharatla yapılmakla birlikte sadece demirhindi meyvesinin kaynatılarak içilebileceği de söyleniyor. Son zamanlarda susuzluğu giderici ve serinlik verici etkisi olduğu için demirhindi şerbeti, Ramazan ayında en çok tüketilen içecek haline gelmiştir.

Diğer tarif;

Demirhindi Şerbeti Tarifi (temr-i Hindi) İçin Malzemeler

500 gr demirhindi (tamarind)

1 adet zencefil kök (ginger root)

2 adet zerdeçal kök (turmeric root)

2 adet kabuk tarçın (cinnamon stick)

7-10 adet karanfil (cloves)

3-5 adet yenibahar (allspice (pimento))

1 adet muskat cevizi (rendele nutmeg)

3-5 adet kakule (cardamom seed (amomum)

200 ml saf gül suyu (rose water)

20 gr rezene (fennel)

20 gr anason (anise)

3 litre su

Demirhindi Şerbeti Tarifi (temr-i Hindi) Nasıl Yapılır?

Öncelikle demirhindi meyvesinin bir gece önceden 1 litre suda ıslatılarak bekletilmesi gerekiyor.

Suda bekleyen demirhindi meyvesi suyu ile birlikte kaynatılacak büyük bir tencere alınır ve içine muskat cevizi, gül suyu, su hariç diğer baharatlar iyice yıkanıp süzüldükten sonra eklenir.

Daha sonra muskat cevizi yıkanıp üzerine rendelenir.

Gül suyu ve 3 litre su ilave edilerek önce yüksek ateşte daha sonra da kısık ateşte toplam 2 saat kaynatıldıktan sonra soğumaya bırakılır.

Ekşimsi bir tadı olduğundan bu aşamada isteyen damak zevkine göre istediği miktarda tozşeker/pekmez ilave ederek biraz daha kaynatabilir.

Tamamen soğuyup rengi çıkınca temiz bir tülbentten geçirilip cam şişeye doldurulur ve buzdolabında muhafaza edilir.

İçerken sulandırılarak ve soğuk olarak içilmesi tavsiye edilir.

Servis yaparken içine buz, taze nane yaprağı veya limon dilimi ilave edilebilir. Ben içerken içine 1 çay kaşığı bal karıştırıp içmeyi seviyorum siz nasıl tercih ederseniz. Afiyet olsun.

Öneri:

Demirhindi Şerbetini, demirhindi, karanfil, kabuk tarçın ve tozşekeri/pekmezi kaynatarak da yapabilirsiniz.

Demirhindi meyvesini ve diğer baharatları aktarlarda rahatlıkla bulabilirsiniz.

Demirhindinin kabuksuz ve çekirdeksiz olanından alırsanız uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Kaynatma süresi bazı tariflere 6 saat olarak geçse de 1-2 saat yeterli oluyor.