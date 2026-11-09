Fenerbahçe'nin eski yıldızı 46'sında gol sevinci yaşadı

Futbolculuk kariyerini sürdüren Daniel Güiza, ilerleyen yaşına rağmen gol atmaya devam ediyor. İspanyol forvetin 46 yaşında da sahalarda olması, uzun yıllara yayılan futbol kariyerinin dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu.

Daniel Güiza, 2008 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de 2011 yılına kadar forma giydi. Verilen istatistiklere göre İspanyol futbolcu, sarı-lacivertli ekipte çıktığı 98 karşılaşmada 35 gol atarken 19 da asist yaptı.

Fenerbahçe'den ayrılmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen futbolu bırakmayan Güiza, gol atmayı sürdürerek kariyerine yeni anılar ekliyor.