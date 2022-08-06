Yağ yakıcı ve sağlıklı zayıflatıcı bitkisel kür tarifi! Zayıflatan altın yoğurt tarifi

Amerika Tenneesse Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre yağsız yoğurt tek başına tüketildiğinde bile göbek yağlarının %81 ini eritiyor. Yoğurdun yanı sıra zencefilin yağ yakıcı özelliği olduğu, zerdeçalın vücuttaki ödemi attığı, hazmı kolaylaştırdığı ve hafızayı etkili bir şekilde güçlendirdiği, tarçının ise zayıflamada yardımcı olduğu araştırma sonucunda kanıtlanmıştır.

Zerdeçal; Hafıza güçlendirmeye karşı çok etkili bir baharattır. Ayrıca hazmı kolaylaştırarak vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur. Zerdeçal ödem attırır, tarçın metabolizmayı hızlandırır ve zencefil ise yağ yakar. Özellikle göbek bölgesindeki yağları. Tüm bunlar yoğurt ve zeytinyağı ile birleşirse çok iyi çözünür.

Zencefil; Yağ yakan baharat olarak bilinir. Zayıflamaya yardımcıdır. Göbek yağlarını eritir. Etkili şekilde kilo verdirir.

Tarçın; Zencefil gibi zayıflamaya yardımcı bir baharattır. Kilo verme amaçlı onlarca kullanım şekli bulunur.

Yoğurt; Yoğurt çok iyi protein kaynağıdır, ayrıca et gibi diğer protein kaynaklarına kıyasla kalorisi çok azdır. Yani bir tabak yoğurt yediğiniz öğünün ardından diğer öğüne kadar her hangi bir açlık veya mide kazıntısı hissetmezsiniz. Yani tok tutar.

Bu malzemelerle hazırlayacağınız karışım ile diyet yaptığınızda kısa bir zamanda etkili sonuca ulaşabilirsiniz.

Altın yoğurt kürü ile sağlıklı zayıflama tarifi

Tek yapmanız gereken yağsız yoğurt, zencefil, zerdeçal, tarçın ve arzuya göre zeytinyağını belirtilen ölçülerde karıştırarak tüketmeniz.

4-5 yemek kaşığı yağsız yoğurt

1 çay kaşığı toz tarçın

1 çay kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı zerdeçal tozu

1 çay kaşığı zencefil tozu

(Not: Tarçın ve zeytinyağı isteğe göre eklenmeyebilir. Ancak zencefil ile zerdeçal mutlaka olmalıdır.)

Zayıflatan Tarif Nasıl Yapılır?

Hazırlanışı;

4-5 yemek kaşığı yağsız yoğurdu bir kaseye koyuyoruz ve içine malzemelerin tamamını ekleyip karıştırıyoruz. Hazırladığımız bu yoğurt kürünü sabah, öğlen ve akşam yemeklerden 1-2 saat önce aç karnına tüketiyoruz.

Yoğurtla zayıflamak hem lezzetli hem de sağlıklı. Ayrıca yoğurdun tok tutma özelliği de var. Bunlarla birlikte yoğurt ileri ki yaşlarda karşılaşabileceğimiz kemik erimesi, diş kaybı ve bağırsak kanseri gibi hastalıkların oluşmasının önüne geçiyor.

Kullanılışı;

Bu kürü her öğün için ayrı ayrı hazırlayarak yiyeceksiniz. Yani yukarıdaki tarifi 3’e bölmeyeceksiniz. Ayrıca bu kürü haftada 2 gün uygulamalısınız. Yani 3-4 gün ara vererek uygulayabilirsiniz.

Zencefil Zerdeçal Yoğurt Karışımının Zararları?

Normal şartlarda bu kürün her hangi bir zararı yoktur. Ancak; Yapacağınız bu zayıflama kürünün içerisinde bulunan malzemelere karşı her hangi bir alerjiniz bulunuyorsa veya ilgili hastalığı olanlar ile yan etki yaşayanların yapması önerilmez. Bu kişiler için zararları olabilir. Ayrıca yan etki durumunda mutlaka hekiminize danışınız. Bunun haricinde emziren annelere veya hamilelere zayıflama kürlerimizi önermiyoruz. Daha fazla bilgi için aşağıda zerdeçal zencefil kürü ile zayıflayanların yorumlarına göz atabilirsiniz.

Diğer tarif;

Zayıflatan Altın Yoğurt Tarifi İçin Malzemeler

3 yemek kaşığı köy yoğurdu

1 çay kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı zerdeçal

1/2 (yarım) çay kaşığı zencefil

Zayıflatan Altın Yoğurt Tarifi Nasıl Yapılır?

Tüm malzemeler karıştırılır.

15 gün boyunca sabah ve akşam yemeklerden 1 saat önce tüketilir ve üzerine 1 bardak su içilir. ( ben maden suyu tercih ediyorum) yemek saatine kadar hiç bir şey yenmez. 15 günden sonra dileyen baharat ölçülerini yarıya indirerek 1 ay daha tüketebilir. İnanın çok etkisi oluyor 10 ay önce sezaryen oldum ve göbek yağlarıma çok faydası oldu.

Aslında zencefil de 1 çay kaşığı ama tadı çok acı olduğu için ben yarıya indirdim yiyebilirsiniz 1 çay kaşığı bırakabilirsiniz. Midenizde rahatsızlık varsa doktora sormadan tüketmeyiniz.