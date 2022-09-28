Yağ yakan süper detoks suyu: Faydalarını görünce her gün içmek isteyeceksiniz

Maydanoz suyunun faydaları

Maydanoz suyu içelim içmesine ama neden?" diye düşünüyorsanız. Size verecek öyle şifa dolu nedenlerimiz var ki...

-Maydanoz suyu, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor, özellikle kış aylarında grip, nezle gibi kış hastalıklarından koruyor.

Sadece kış hastalıklarından korumakla kalmayan maydanoz suyunun düzenli ve ölçülü bir şekilde tüketilmesi durumunda meme, prostat ve cilt kanserleri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı da vücudu koruduğu biliniyor.

-Yeni ve sağlıklı hücrelerin oluşumunu destekliyor, vücudumuza giren serbest radikallerin, yani yabancı ve zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlıyor.

-İçindeki vitaminler ve mineraller sayesinde kalp ve damar sağlığını da koruyor, kalp krizi, inme gibi ani gelişebilecek rahatsızlıkların yaşanma riskini azaltıyor.

-Sindirim sistemini destekleyerek hazımsızlık gibi sorunlara çözüm oluyor.

-Ölçülü bir şekilde kullanıldığında böbreklerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor.

-İdrar yolu enfeksiyonlarının daha hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı oluyor, idrar söktürücü bir etkisi olduğu da biliniyor.

-Tıpkı böbrekler ve idrar yolları gibi karaciğerin de daha sağlıklı bir şekilde işlemesine destek oluyor, temizlenmesinde önemli bir rol oynadığı söyleniyor.

-Maydanoz suyunun en bilinen faydaları arasında yağ yakmaya, dolayısıyla kilo vermeye yardımcı olması da bulunuyor.

-Demir eksikliği yaşayanların da imdadına yetişen maydanoz suyu bu sayede kansızlığın giderilmesine katkı sağlıyor.

-Özellikle kadınlarda afrodizyak etkisi yaratabiliyor.

-Güçlü antioksidan özellikleri sayesinde cildin yabancı maddelerden arınmasına yardımcı oluyor.

-Bu özelliğiyle yaşlanma karşıtı bir etki oluşturmayı da ihmal etmiyor.

-Son olarak, maydanoz suyunun adet dönemindeki kadınların ağrılarını hafiflettiği, menopoz dönemindeki kadınların yaşadığı olumsuzlukları da en aza indirdiği söyleniyor.

Yağ Yakan Süper Detoks Suyu Tarifi İçin Malzemeler

Yarım salatalık

Yarım limon

1 tutam maydanoz

750 ml soğuk su

Yağ Yakan Süper Detoks Suyu Tarifi Nasıl Yapılır?

Salatalıkları doğrayıp, limonu dilimleyip maydanozu da doğrayıp bir şişenin içine akşamdan hazırlıyorsunuz sabah uyanır uyanmaz bu suyu içiyorsunuz ve vücudumuzdaki toksinlerden arınıyoruz.

Afiyet olsun.

Maydanoz suyunun en çok tüketilen ikinci bir haliyse kaynatılmış ya da haşlanmış hali diyebiliriz.

Yine yarım demet maydanozu saplarıyla birlikte ayıklayarak güzelce temizliyor. Bu kez yaklaşık 1,5 - 2 bardak suyla birlikte bir tencereye alıyorsunuz. Ardından ocağın altını açıyor ve bu şekilde yaklaşık 10 dakika haşlıyorsunuz. Ardından bir süzgeç yardımıyla maydanozları ayırıyor, ortaya çıkan açık sarı renkteki suyu, biraz ılımasını bekledikten sonra, dilerseniz içine taze sıkılmış limon suyu da ilave ederek afiyetle içiyorsunuz.

Bir yan etkisi olur mu: Maydanoz suyunun zararları

Faydalarından da görmüş olduğunuz gibi maydanoz suyu vücudunuzda büyük etkiler yaratabiliyor. Bu nedenle aslında her şeyde olduğu gibi maydanoz suyu tüketiminde de ölçüyü elden bırakmamak gerekiyor.

Eğer düzenli olarak maydanoz suyu tüketmeye karar verdiyseniz, günde asla 1 bardaktan fazla maydanoz suyu içmemeniz gerektiğini unutmayın. Aynı zamanda, en fazla 15 gün arka arkaya içtikten sonra mutlaka en az 15 gün bu uygulamaya ara verin ve vücudunuzu dinlendirin.

Eğer hamilelik dönemindeyseniz, böbrekleriniz, kalbiniz ya da karaciğeriniz başta olmak üzere vücudunuzun herhangi bir yerinde ciddi, kronik bir rahatsızlığınız varsa, düzenli olarak kullandığınız bir ilaç ya da yaptığınız özel bir diyet varsa, idrar söktürücü, kan yapıcı bir ilaç kullanmanız gerekiyorsa asla ama asla maydanoz suyu içmeyin.

Kısacası, her zaman söylediğimiz gibi maydanoz suyu da dahil olmak üzere herhangi bir ürünü düzenli bir şekilde kullanmaya başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışın ve onun önerileri doğrultusunda hareket edin. Sağlığınızı riske atmayın.