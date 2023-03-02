Yabancılar borsada yön değiştirdi!

Yabancılar piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 24 Şubat haftasında 259,5 milyon dolar hisse satışı yaptılar.



Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) alımları 13,4 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satışları 0,1 milyon dolar olurken, DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi olmadı. Şirket borçlanma senetleri alımları ise 2,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bilgi notları

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 25 milyar 633,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 309,2 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 306,3 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 402,1 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 78,3 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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