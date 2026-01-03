  • İSTANBUL
Ekonomi Yabancı yatırımcı bir ayda 820 milyon dolarlık hisse aldı
Yabancı yatırımcı bir ayda 820 milyon dolarlık hisse aldı

Yabancı yatırımcı bir ayda 820 milyon dolarlık hisse aldı

Yabancı yatırımcılar Aralık ayında yaklaşık 820 milyon dolarlık hisse aldı.

Yabancı yatırımcılar Aralık ayının son haftasında da hisselerde net alıcı konumundaydı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 26 Aralık haftasında yabancı yatırımcıların net hisse alımı 284 milyon dolar oldu. Bu alımla birlikte Aralık ayı itibariyle yabancılar yaklaşık 820 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi.

Tahvil tarafında ise 8 hafta sonra satış görüldü. 26 Aralık haftası itibariyle tahvilde yabancılar 131 milyon dolarlık tahvil satışına imza attı.

