Bipolar Bozukluk Nedir? Manik Depresyon Nasıl Anlaşılır?

Bipolar bozukluk, daha önce manik depresyon olarak adlandırılan, kişinin duygusal iniş çıkışlarının (depresyon) ve yükselişlerinin (mani veya hipomani) aşırı derecelerde yaşandığı ömür boyu süren bir zihinsel sağlık durumudur. Bu durum, kişinin enerji seviyesini, yargılama yeteneğini, uykusunu ve aktivite düzeyini önemli ölçüde etkileyebilir. Bipolar bozukluğun erken teşhisi ve bir tedavi planının takip edilmesi, hastanın günlük yaşam kalitesini yönetmesi için kritik rol oynar.

Bipolar Bozukluk Belirtileri ve Ruh Hali Değişimleri

Bipolar bozuklukta semptomlar iki ana kutup etrafında toplanır. Depresif dönemde kişi, sürekli üzgün, umutsuz hissedebilir ve daha önce zevk aldığı aktivitelere karşı ilgisini kaybedebilir. Ruh hali mani veya hipomani (maniden daha az şiddetli bir yükseliş) evresine geçtiğinde ise tam tersi bir durum yaşanır; kişi alışılmadık derecede öforik, enerji dolu veya aşırı sinirli hissedebilir. Bu ruh hali değişimleri nadiren veya yılda birkaç kez ortaya çıkabilir ve bölümler arasında kişinin duygusal semptomları hiç yaşamaması da mümkündür. Tedavi edilmediğinde bu öngörülemeyen değişiklikler, yaşamda önemli sıkıntı ve zorluklara neden olabilir.

Çocuklarda Bipolar Bozukluk Nasıl Anlaşılır?

Çocuklarda ve gençlerde bipolar bozukluk belirtilerini tanımlamak, normal gelişimsel süreçten veya strese bağlı tepkilerden ayırt etmenin zorluğu nedeniyle karmaşıktır. Çocuklar ve gençler de yetişkinler gibi belirgin majör depresif veya manik dönemler yaşayabilirler, ancak bu dönemler yetişkinlerden farklı olarak hızla değişebilir. Çocuklarda bipolar bozukluğun en belirgin göstergesi, normal ruh hali değişimlerinden ayrılan şiddetli ve yoğun duygudurum dalgalanmalarıdır. Bu belirtiler, dış faktörlere bağlı olmayan, ani ve aşırı davranış değişiklikleri şeklinde kendini gösterebilir.

Bipolar bozukluğun kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin birleşimi etkili olabilir. Bu kronik durumun yönetimi, genellikle bir psikiyatristin liderliğinde psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan bir tedavi ekibi tarafından yürütülür. Tedavi, semptomları yönetmeye odaklanır ve ilaç tedavisi (duygudurum dengeleyiciler) ile psikolojik danışmanlık (psikoterapi) yöntemlerini içerir. İhtiyaçlara bağlı olarak günlük terapi programları veya bağımlılık tedavisi de eklenebilir. Tedavilerin yetersiz kaldığı ciddi durumlarda ise hastanın hastaneye yatırılması gerekebilir.