Gündem AK Partili başkan CHP’li ismi yerin dibine soktu: Her cümlesi ayrı manşet
Gündem

AK Partili başkan CHP’li ismi yerin dibine soktu: Her cümlesi ayrı manşet

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
AK Partili başkan CHP’li ismi yerin dibine soktu: Her cümlesi ayrı manşet

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Venezuela üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almaya kalkan CHP İl Başkanı Talat Yalaz’a tokat gibi bir cevap verdi. Kendi şehrindeki yolları yamamaktan aciz olan, trafiği kördüğüme çeviren CHP zihniyetine seslenen Albayrak, "Küresel siyaseti bırakın, Eskişehir’in köstebek yuvasına dönen yollarını yamayın" dedi.

Batı kapılarında randevu dilenen ve umduğunu bulamayınca "terk edildik" diye feryat eden CHP’nin yerel temsilcileri, hadlerini aşan açıklamalarla küresel lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almaya yeltendi. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Venezuela üzerinden siyaset devşirmeye çalışan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz’ın maskesini düşürdü. CHP’li yerel yöneticilerin vizyonunun "kaldırım boyamaktan" öteye geçmediğini hatırlatan Albayrak, "Siz ancak slogan atarsınız; biz ise ecdadımızdan aldığımız tam bağımsızlık ruhunu Mavi Vatan’da, Karabağ’da ve Suriye’de sahada yaşatırız" ifadeleriyle CHP’li ismi yerin dibine soktu.

Albayrak, CHP'li yerel yöneticilerin önceliğinin Eskişehir'in yerel sorunları olması gerektiğini belirterek, "Küresel siyaseti konuşmak yerine Eskişehir'de hangi caddeye duba dikip üç gün sonra hangisinden geri sökeceğinize, köstebek yuvasına dönen yolları hangi asırda yamayacağınıza, musluktan akan suyun kalitesini artırıp hemşehrilerimizin derdine nasıl derman olacağınıza kafa yorun" dedi.

Başkan Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Genel Başkanı Türkiye'yi Batı'ya şikayet etme kuyruğuna girmiş, kapı kapı 'randevu dilenip' yüz bulamayınca 'terk edildik' diye ağlayan bir partinin yerel temsilcisi olarak, bağımsızlıktan bahsetmeniz tam bir siyasi akıl tutulmasıdır. Recep Tayyip Erdoğan, dünya siyasetinde masayı kuran küresel bir liderdir, sizin gibi 'çapsız siyaset' anlayışıyla Batı'dan aferin bekleyenlerin bunu anlamasını beklemiyoruz. Siz CHP'liler olarak ancak slogan atarsınız, biz ise ecdadımızdan miras aldığımız o tam bağımsızlık ruhunu bugün Mavi Vatan'da, Karabağ'da, Suriye'nin kuzeyinde ve dünyanın pek çok noktasında yerli ve milli teknolojilerimizle sahada yaşatırız. Sayın Yalaz, siz bırakın küresel diplomasiyi de Eskişehir'de hangi caddeye duba dikip üç gün sonra hangisinden geri sökeceğinize, köstebek yuvasına dönen yolları hangi asırda yamayacağınıza, musluktan akan suyun kalitesini artırıp hemşehrilerimizin derdine nasıl derman olacağınıza kafa yorun. Vizyonunuz bir kaldırımı boyamaktan, başarınız ise Eskişehir trafiğini kördüğüm yapmaktan ibaretken, Türkiye'nin dünya siyasetindeki rotasına dair cümle kurmanız ancak bir mizah konusu olabilir. Önce yönettiğiniz şehirdeki sorunları çözün, sonra cihan siyaseti üzerine konuşmaya heves edin. Kendinizi gülünç duruma düşürmeyin. Haddinizi ve yerinizi bilin."

1
Yorumlar

Vatandaş

Chp ve chp lilerden tiksiniyorum.

Anadolu

Siyasi akıl tutulması ifadesi çok nazik olmuş bunların yaptıkları tam bir "siyasi ahlaksızlık".
