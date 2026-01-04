  • İSTANBUL
Sarıyer'de balıkçı teknesi battı!
Sarıyer’de balıkçı teknesi battı!

İstanbul’da saatte 85 kilometreye ulaşan şiddetli lodos sebebiyle Sarıyer Büyükdere sahilinde bir balıkçı teknesi battı. Tekne, vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul genelinde etkisini sürdüren şiddetli lodos, deniz ulaşımında olumsuzluklara yol açtı. İstanbul'da kent genelinde etkili olan şiddetli lodos hava ve deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sarıyer Büyükdere sahilinde bir balıkçı teknesi lodos nedeniyle battı. Tekne vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Tekneyi kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

