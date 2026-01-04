Festival alanına yıldırım düştü: 2 ölü
Güney Afrika’da düzenlenen festival sırasında alana yıldırım düştü. Yaşanan olay sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.
Güney Afrika’da düzenlenen bir festival, yıldırım düşmesiyle faciaya dönüştü. Pretoria kentinin yaklaşık 70 kilometre kuzeyindeki Mathibestad köyü yakınlarındaki festival alanına yıldırım düştüğü bildirildi. Yetkililer, yıldırımdan etkilenen 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 150 kişinin tedavi altına alındığını açıkladı. Yaralılardan durumu kritik olan 13 kişinin farklı bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.