  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Herkes Osmaniyeli sanıyordu... Devlet Bahçeli ilk kez memleketini açıkladı

AK Parti'li Baykoç'tan Özgür Özel'e sert tepki: Dış politikası dilencilik üzerine kurulu, yalvararak siyaset yapılmaz

Nijerya'da nehirde can pazarı! Tekne alabora oldu, bilanço çok ağır

AK Partili başkan CHP’li ismi yerin dibine soktu: Her cümlesi ayrı manşet

Rizeli esnaftan ABD’ye Ardeşen ayarı! Maduro operasyonuna tepki gecikmedi: "50 helikopterle gelseniz kaymakamın ayakkabısını bile alamazsınız!"

Osmanlı ordusundaki Venezuelalı komutanı tanıyalım! İşte Nogales Bey’in hikayesi

4 bin liraya lahmacun ve çorba satan Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı!

“Zorbalık meşrulaştı” diyen Destici: Tüm dünya tehdit altında

'Uluslararası hukuk' dalaveresine son! Venezuela işgal ediliyor

Komşuda alarm! Havalimanlarında iniş kalkışlar askıya alındı
Dünya Festival alanına yıldırım düştü: 2 ölü
Dünya

Festival alanına yıldırım düştü: 2 ölü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Festival alanına yıldırım düştü: 2 ölü

Güney Afrika’da düzenlenen festival sırasında alana yıldırım düştü. Yaşanan olay sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika’da düzenlenen bir festival, yıldırım düşmesiyle faciaya dönüştü. Pretoria kentinin yaklaşık 70 kilometre kuzeyindeki Mathibestad köyü yakınlarındaki festival alanına yıldırım düştüğü bildirildi. Yetkililer, yıldırımdan etkilenen 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 150 kişinin tedavi altına alındığını açıkladı. Yaralılardan durumu kritik olan 13 kişinin farklı bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Güney Afrika, Filistinlilerin istismarını engellemek için 90 günlük vize muafiyetini kaldırdı
Güney Afrika, Filistinlilerin istismarını engellemek için 90 günlük vize muafiyetini kaldırdı

Dünya

Güney Afrika, Filistinlilerin istismarını engellemek için 90 günlük vize muafiyetini kaldırdı

Güney Afrika'dan İsrail'e rekor seviyede kömür ihracatı!
Güney Afrika'dan İsrail'e rekor seviyede kömür ihracatı!

Ekonomi

Güney Afrika'dan İsrail'e rekor seviyede kömür ihracatı!

Güney Afrika’nın ABD mülteci başvuru merkezine operasyonu gerilime yol açtı
Güney Afrika’nın ABD mülteci başvuru merkezine operasyonu gerilime yol açtı

Dünya

Güney Afrika’nın ABD mülteci başvuru merkezine operasyonu gerilime yol açtı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23