Jerusalem Post’tan çarpıcı iddia! İsrail ile Suriye ortak toplantı yapacaklar

Trump’ın Özel Elçisi Devrede: İki Günlük Kritik Mesai

İsrail Jerusalem Post gazetesinin İddiasına göre, ABD Başkanı’nın özel elçisi Tom Barrack başkanlığında yürütülecek görüşmeler Pazartesi ve Salı günleri gerçekleşecek. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’nın Washington temaslarının ardından yapılacak bu ilk doğrudan temas, bölgedeki "yeni güvenlik mimarisinin" habercisi olarak yorumlanıyor.

Masadaki İsimler Dikkat Çekici

Zirveye katılacak heyetlerin profili, meselenin sadece diplomatik değil, ağırlıklı olarak "istihbarat ve güvenlik" odaklı olduğunu kanıtlar nitelikte:

ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, Başbakan’ın Askeri Sekreteri (ve yeni Mossad Başkanı) ile Ulusal Güvenlik Konseyi’nden üst düzey yetkililer. Suriye Cephesi: Dışişleri Bakanı Asaad el-Şibani.

Netanyahu ve Barrack’ın "Güvenlik" Pazarlığı

Başbakan Netanyahu ile ABD Elçisi Barrack’ın Aralık ayında saatler süren gizli bir görüşme yaptığı ve İsrail’in Suriye’deki "operasyon özgürlüğü" konusunda Washington’dan yeşil ışık aldığı belirtiliyor. Post’un kaynaklarına göre, Washington ve Kudüs arasındaki gerilim azalırken, her iki taraf da Suriye’deki askeri faaliyetler konusunda mutabık kalmış durumda.

Anlaşma mı, Yeni Bir Çıkmaz mı?

Ancak her şey göründüğü kadar dikensiz değil. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Şam yönetiminin "yeni talepler" öne sürdüğünü belirterek, bir güvenlik anlaşmasına varılmasının eskisinden daha zor olduğunu savunuyor.

Öte yandan, Trump yönetiminin, İsrail’in "Suriye’ye yönelik yaptırımlar kalsın" talebini geri çevirdiği iddiaları, ABD’nin Suriye’de yeni bir düzen kurma konusundaki kararlılığını (ve İsrail’i bu konuda zorladığını) gözler önüne seriyor.