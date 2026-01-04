  • İSTANBUL
Nijerya'da nehirde can pazarı! Tekne alabora oldu, bilanço çok ağır
Gündem

Nijerya'da nehirde can pazarı! Tekne alabora oldu, bilanço çok ağır

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Nijerya'da nehirde can pazarı! Tekne alabora oldu, bilanço çok ağır

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinden bugün acı haber geldi. Bölgedeki bir nehirde yolcu taşıyan teknenin henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek alabora olduğu bildirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Yobe Eyaleti Sekreteri Mohammed Goje, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde Yobe'den Jigawa eyaletine gitmek üzere yolcuları taşıyan bir teknenin Nguru bölgesindeki nehirde alabora olduğunu belirtti.

 

Goje, kazada 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin kurtarıldığını vurguladı.

Kaza nedeniyle 14 kişinin halen kayıp olduğunu aktaran Goje, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Tekne kazalarının sık sık yaşandığı Nijerya'da, kazaları azaltmak amacıyla ülke genelinde ruhsatsız teknelerin faaliyet göstermesi 10 Eylül 2025'te yasaklanmıştı.

