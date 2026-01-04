  • İSTANBUL
Acı detay! Bir yıl arayla aynı acı
Yerel

Acı detay! Bir yıl arayla aynı acı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Acı detay! Bir yıl arayla aynı acı

Manisa Alaşehir'de yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı 27 yaşındaki Kadir Namber hayatını kaybetti. Namber’in babasının da geçen yıl benzer şekilde trafik kazasında yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Namber’e (27) hafif ticari araç çarptı.

 

Kaza, 00.30 sıralarında Alaşehir- Salihli kara yolu Erenköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alaşehir'den Salihli yönüne giden O.K (47) yönetimindeki 20 RK 250 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan çifti Kadir Namber'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Namber'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma tarafından hafif ticari araç sürücüsü K.O. gözaltına alındı.

 

Kadir Namber'in babası Fahri Namber’in (66) de geçen yıl 13 Aralık'ta Kemaliye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir kamyonun çarpması sonucuna hayatını kaybettiği öğrenildi.

