Otomotiv
8
Yeniakit Publisher
Plug-in hibrit otomobiller bekleneni vermedi! Raporlar ortaya koydu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Plug-in hibrit otomobiller bekleneni vermedi! Raporlar ortaya koydu

ABD merkezli Consumer Reports’un son araştırması, plug-in hibrit (PHEV) araçların güvenilirlikte sınıfta kaldığını ortaya koydu. Rapor, bu araçların klasik hibritlere göre çok daha fazla teknik ve yazılım temelli sorun yaşadığını gösteriyor.

#1
Foto - Plug-in hibrit otomobiller bekleneni vermedi! Raporlar ortaya koydu

Elektrikli dönüşümün “geçiş teknolojisi” olarak sunulan plug-in hibrit araçlar (PHEV), son raporlara göre kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratıyor.

#2
Foto - Plug-in hibrit otomobiller bekleneni vermedi! Raporlar ortaya koydu

Consumer Reports tarafından yayımlanan kapsamlı araştırma, 2020–2025 yılları arasında ABD’de satılan 380 binden fazla aracın kullanıcı verilerini analiz etti.

#3
Foto - Plug-in hibrit otomobiller bekleneni vermedi! Raporlar ortaya koydu

Sonuçlar, plug-in hibritlerin benzinli araçlara kıyasla ortalama ? daha fazla arıza bildirimine sahip olduğunu ortaya koydu.

#4
Foto - Plug-in hibrit otomobiller bekleneni vermedi! Raporlar ortaya koydu

Rapora göre, bu durum sadece eski veya üretimi durmuş modellerle sınırlı değil; Mazda CX-90 PHEV, Jeep Wrangler 4xe, Jeep Grand Cherokee 4xe ve Volvo XC60 PHEV gibi güncel ve popüler modeller de listenin alt sıralarında yer aldı.

#5
Foto - Plug-in hibrit otomobiller bekleneni vermedi! Raporlar ortaya koydu

Consumer Reports, “klasik hibrit” olarak tanımlanan — yani harici şarj gerektirmeyen ve elektrik motorunu sadece içten yanmalı motoru desteklemek için kullanan sistemlerin — çok daha başarılı olduğunu belirtiyor. Toyota Prius gibi örneklerde görülen bu sistemler, benzinli araçlara göre ortalama daha az sorun bildirimi alıyor. Uzmanlara göre farkın nedeni, plug-in hibritlerin hem içten yanmalı motorun hem de elektrikli sistemlerin zorluklarını bir arada taşımaları. Bu iki farklı teknoloji birleştiğinde, karmaşık batarya yönetim sistemleri, güç aktarımı ve yazılım bileşenleri daha fazla arıza potansiyeli yaratıyor.

#6
Foto - Plug-in hibrit otomobiller bekleneni vermedi! Raporlar ortaya koydu

Consumer Reports otomotiv testleri yöneticisi Jake Fisher, plug-in hibritlerin güvenilirlik sorunlarını “teknolojinin olgunlaşmamış olması” ile açıklıyor. Fisher, “Klasik hibrit sistemler 30 yıla yaklaşan bir olgunlukta. Plug-in hibritler ve tam elektrikliler ise hâlâ çocukluk hastalıklarını yaşıyor.” ifadelerini kullandı. Rapor, arızaların yalnızca motor veya batarya kaynaklı olmadığını, araç içi yazılım sistemlerinin de başlıca sorun kaynağı haline geldiğini vurguluyor. Bilgi-eğlence sistemleri, navigasyon ve dijital kontrol panelleri, kullanıcıların en sık şikâyet ettiği alanlar arasında. Araştırmada markalar arasında da büyük farklar gözlendi. Tesla, özellikle Model Y ile güvenilirliğini önemli ölçüde artırarak en sorunsuz elektrikli araç üreticisi konumuna yükseldi. Buna karşılık Hyundai, Kia ve Genesis markaları, şarj ve güç kontrol bileşenlerindeki kronik arızalar nedeniyle düşük puanlar aldı. General Motors’un Ultium platformu üzerine inşa edilen Chevrolet Blazer EV ve Cadillac Lyriq modelleri de ortalamanın altında kaldı. Honda Prologue, GM iş birliği nedeniyle bu tabloya dahil edilerek beklenen güvenilirliği sağlayamadı.

#7
Foto - Plug-in hibrit otomobiller bekleneni vermedi! Raporlar ortaya koydu

Otomotiv analistleri, bu bulguların PHEV’lerin geçici çözüm olma statüsünü sarsabileceğini belirtiyor. ABD’de pek çok üretici, tam elektrikli araçlara geçişte yavaşlayan talep nedeniyle plug-in hibrit modellere yeniden ağırlık verirken, bu stratejinin uzun vadede maliyetli bir hata olabileceği düşünülüyor. Örneğin Volkswagen’in Scout Motors markası, bu eğilimin etkisiyle tamamen elektrikli planlarını yeniden gözden geçirmeye başlamış durumda. Consumer Reports’un verileri, plug-in hibritlerin teoride sunduğu “en iyi iki dünyanın birleşimi” vaadinin pratikte gerçekleşmediğini gösteriyor. Araçlar, menzil avantajı ve çevre dostu kullanım imkânına rağmen, karmaşık sistem yapısı ve yazılım hataları nedeniyle kullanıcılarını sıkça servise götürüyor. Kısacası, elektrikli dönüşümde PHEV’lerin “altın orta yol” olma iddiası zayıflıyor. Tüketici verileri, otomotiv sektörünün önümüzdeki yıllarda ya tam elektrikliye geçeceğini ya da hibrit sadeliğine geri döneceğini işaret ediyor. Haber Kaynağı. Cleantechnica

