Plug-in hibrit otomobiller bekleneni vermedi! Raporlar ortaya koydu

Consumer Reports, “klasik hibrit” olarak tanımlanan — yani harici şarj gerektirmeyen ve elektrik motorunu sadece içten yanmalı motoru desteklemek için kullanan sistemlerin — çok daha başarılı olduğunu belirtiyor. Toyota Prius gibi örneklerde görülen bu sistemler, benzinli araçlara göre ortalama daha az sorun bildirimi alıyor. Uzmanlara göre farkın nedeni, plug-in hibritlerin hem içten yanmalı motorun hem de elektrikli sistemlerin zorluklarını bir arada taşımaları. Bu iki farklı teknoloji birleştiğinde, karmaşık batarya yönetim sistemleri, güç aktarımı ve yazılım bileşenleri daha fazla arıza potansiyeli yaratıyor.