Plug-in hibrit otomobiller bekleneni vermedi! Raporlar ortaya koydu

Consumer Reports otomotiv testleri yöneticisi Jake Fisher, plug-in hibritlerin güvenilirlik sorunlarını “teknolojinin olgunlaşmamış olması” ile açıklıyor. Fisher, “Klasik hibrit sistemler 30 yıla yaklaşan bir olgunlukta. Plug-in hibritler ve tam elektrikliler ise hâlâ çocukluk hastalıklarını yaşıyor.” ifadelerini kullandı. Rapor, arızaların yalnızca motor veya batarya kaynaklı olmadığını, araç içi yazılım sistemlerinin de başlıca sorun kaynağı haline geldiğini vurguluyor. Bilgi-eğlence sistemleri, navigasyon ve dijital kontrol panelleri, kullanıcıların en sık şikâyet ettiği alanlar arasında. Araştırmada markalar arasında da büyük farklar gözlendi. Tesla, özellikle Model Y ile güvenilirliğini önemli ölçüde artırarak en sorunsuz elektrikli araç üreticisi konumuna yükseldi. Buna karşılık Hyundai, Kia ve Genesis markaları, şarj ve güç kontrol bileşenlerindeki kronik arızalar nedeniyle düşük puanlar aldı. General Motors’un Ultium platformu üzerine inşa edilen Chevrolet Blazer EV ve Cadillac Lyriq modelleri de ortalamanın altında kaldı. Honda Prologue, GM iş birliği nedeniyle bu tabloya dahil edilerek beklenen güvenilirliği sağlayamadı.