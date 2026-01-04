ABD’nin Venezuela haydutluğu Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı: Petrol kokusu almış emperyalistler köpek balığından daha tehlikelidir

ABD’nin Venezuela’nın kaynaklarına göz dikerek başlattığı hukuksuz müdahale, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sömürgeci zihniyete karşı yıllar önce Sudan’da yaptığı sert çıkışı akıllara getirdi. Batı'nın "demokrasi" maskesi altında yürüttüğü işgal ve darbe politikalarını o günlerden deşifre eden Erdoğan, petrol için kan dökmekten çekinmeyen yapıları "sefil bir anlayış" olarak nitelendirmişti. Bugün Venezuela’da sergilenen haydutluk, Erdoğan’ın yıllar öncesinden yaptığı uyarının ne kadar haklı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Başkan Erdoğan'ın 2017 yılında Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan Hartum Üniversitesi'nde kendisine fahri doktora unvanı takdim edildiği törende yaptığı konuşma, ABD'nin Venezuela'daki müdahalesi sonrası sosyal medyada yeniden gündem oldu. Erdoğan, o konuşmasında Batı'nın sömürgeci anlayışına, terör örgütlerini kullanma biçimine ve emperyalist politikalara karşı tarihi uyarılarda bulunmuştu.

BİR DAMLA PETROLÜ KANDAN DEĞERLİ GÖREN SEFİL ANLAYIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emperyalist güçlerin İslam coğrafyası ve mazlum milletler üzerindeki oyunlarına dikkat çekerek, kaynakların sömürülmesi adına halkların birbirine kırdırıldığını vurguladı. Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli gören zihniyeti "sefil anlayış" olarak nitelendiren Erdoğan, bu güçlerin amaçlarına ulaşmak için ekonomik yaptırımları silah olarak kullandığını, medya unsurlarını devreye soktuğunu ve hatta meşru yönetimlere karşı darbeleri teşvik ettiğini belirtti. Erdoğan ayrıca, DEAŞ, PKK ve PYD gibi terör örgütlerinin bu odaklar tarafından birer taşeron olarak kullanıldığının altını çizdi.

KAN KOKUSU ALMIŞ KÖPEK BALIĞI BENZETMESİ

Konuşmasında İrlandalı bir yazarın sözlerine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emperyalistlerin tehlikeli doğasını çarpıcı bir benzetmeyle ortaya koydu. Erdoğan, "Kan kokusu almış bir köpek balığından daha tehlikelisi, petrol kokusu almış emperyalistlerdir" sözünün son derece yerinde bir tespit olduğunu ifade etti. Modern sömürgeciler için tek değerin elmas, altın ve petrol olduğunu belirten Erdoğan, bu güçlerin insani değerleri hiçe saydığını dile getirdi.

TEK MESELELERİ PARADIR, ÇIKARDIR

Batı'nın demokrasi, hukuk ve adalet söylemlerinin samimiyetsizliğine değinen Erdoğan, modern sömürgecilerin tek kıymet verdiği şeyin yer altı kaynakları ve pazar potansiyeli olduğunu vurguladı. İnsan, tabiat ve çevrenin bu odaklar için bir anlam ifade etmediğini belirten Cumhurbaşkanı, "Onlar için tek mesele paradır, çıkardır, menfaattir. Menfaatleri için, bir avuç petrol için çiğnemeyecekleri hiçbir değer, hiçbir ilke yoktur" ifadelerini kullandı.