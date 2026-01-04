AK Parti'li Baykoç'tan Özgür Özel'e sert tepki: Dış politikası dilencilik üzerine kurulu, yalvararak siyaset yapılmaz...

  • İSTANBUL
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yurt dışında Türkiye’yi hedef alan açıklamaları ve son sosyal medya paylaşımı, AK Parti cephesinde büyük tepkiyle karşılandı. Özel’in, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan provokatif paylaşımına en sert yanıt AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç’tan geldi.

AK PARTİ’DEN ÖZEL’E SERT ÇIKIŞ: “YALVARARAK SİYASET YAPILMAZ”

Yurt dışında bulduğu her fırsatta Türkiye’yi şikâyet etmeyi alışkanlık hâline getiren CHP lideri Özel, bu kez de ABD tarafından iktidardan devrilen Nicolas Maduro’nun fotoğrafını paylaşarak Başkan Erdoğan’ı hedef aldı. Skandal paylaşım, siyasi nezaket sınırlarını aşan bir tehdit dili olarak değerlendirilirken, tepkiler gecikmedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Özgür Özel’in dış politika anlayışını sert sözlerle eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa Konseyi Başkanı’ndan randevu dilenen, İngiltere Başbakanı’ndan medet uman, Esed’in devrilmesine dakikalar kala ‘görüşülmeli’ diyen bir anlayışın dış politikadan söz etmesi ibretliktir. Sayın Genel Başkan ne söylerse söylesin; dış politika algısı yalvarmaktan ve yanılmaktan ibaret hâle gelmiştir.”

Baykoç, Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin geldiği noktaya dikkat çekerek, CHP liderinin söylemlerinin gerçeklikten kopuk olduğunu vurguladı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı, ilkeli ve şahsiyetli dış politika anlayışı sayesinde Türkiye bugün dünya sahnesinde figüran değil; oyunu yazan, kuran ve yöneten bir aktördür.”

Özgür Özel’in uluslararası meseleler üzerinden iç siyasete malzeme üretmeye çalıştığını ifade eden Baykoç, sert eleştirilerini şu sözlerle tamamladı:

“Dışarıya dair söz söyleme cesareti ve kabiliyeti, ancak içerideki sorunları çözebilecek siyasi kapasiteye sahip olanlara kısmettir.”

AK Parti cephesi, Özgür Özel’in açıklamalarının Türkiye’nin itibarını hedef aldığını belirtirken, bu tür provokatif çıkışların karşılıksız kalmayacağını net bir şekilde ortaya koydu.

 

