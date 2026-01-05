  • İSTANBUL
Sağlık
4
Yeniakit Publisher
Uzun süren verem belirtileri çok tehlikeli, yıkıcı etkisi var: Korunmanin yolları bu! Müdahalede geri kalmayın! Uzman açıkladı
Uzun süren belirti rahatsızlık olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Mehmet Karadağ, tarafından iki haftadan uzun süren vücut sistemdeki öne çıkan büyük bir tehlikeli bir hastalık olarak bilinen Verem ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, iki haftadan uzun süren öksürüğün basit bir soğuk algınlığı olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, verem (tüberküloz) konusunda önemli uyarılarda bulundu. 4-10 Ocak Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Karadağ, erken tanının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Uzman tehlikeli olduğunu belirterek organa yayılabildiğini belirtti. iddia etti. Veremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu belirtiler konusunda temkinli olun, müdahalede geri kalmayın! müdahalesine ilişkin paylaşım! Veremin halk arasında genellikle akciğer hastalığı olarak bilindiğini söyleyen Prof. Dr. Karadağ, hastalığın yalnızca akciğerlerle sınırlı kalmadığını vurguladı. Tüberküloza neden olan bakterinin kan ve lenf yoluyla omurga, böbrekler, beyin zarı, kemikler ve lenf bezleri gibi birçok organa yayılabildiğini belirtti. Konuyla ilgili konuşan uzman Tüberkülozun başlangıç döneminde üst solunum yolu enfeksiyonları ve grip ile benzer belirtiler gösterdiğini ifade eden Karadağ, bu durumun tanının gecikmesine yol açtığını söyledi. Öksürük, halsizlik, yorgunluk ve hafif ateş gibi şikâyetlerin ortak olduğunu belirten Karadağ, özellikle nemli ve hava kirliliğinin görülebildiği şehirlerde belirtilerin kolayca gözden kaçabildiğini dile getirdi. “İNCE HASTALIK” ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR Veremin, Mycobacterium tuberculosis adlı bakterinin neden olduğu, bulaşıcı ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen kronik bir enfeksiyon hastalığı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Karadağ, hastalığın sinsi seyri ve vücudu zayıflatması nedeniyle halk arasında “ince hastalık” olarak adlandırıldığını hatırlattı. Hastaların yaklaşık yüzde 80’inde akciğerlerin etkilendiğini ifade etti.

DÜNYA GENELİNDE VEREM YENİDEN İLK SIRADA olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Dünya Sağlık Örgütü’nün 2025 sonu verilerine değinen Karadağ, veremin dünyada bulaşıcı hastalıklara bağlı ölümler arasında yeniden ilk sıraya yükseldiğini söyledi. Her yıl 10,7 milyon yeni vaka ve 1,2 milyon ölüm görüldüğünü belirten Karadağ, COVID-19 pandemisinin küresel verem mücadelesinde yaklaşık 8 yıllık bir gerilemeye yol açtığını ifade etti. Bu nedenle 2026 yılının “Hızlanma Yılı” ilan edildiğini aktardı. Türkiye’nin Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı sayesinde önemli başarı elde ettiğini söyleyen Prof. Dr. Karadağ, 2005 yılında 20 binin üzerinde olan vaka sayısının günümüzde 9-9,5 bin seviyelerine gerilediğini açıkladı. Türkiye’nin insidans hızının 100 bin kişide 10,3’e düşerek eliminasyon eşiğine yaklaştığını belirten Karadağ, sanayi ve nüfus yoğunluğu yüksek olan Bursa’da yıllık vaka sayısının 350-400 arasında olduğunu ve tedavi takip başarısının yüzde 95’e ulaştığını söyledi. BELİRTİLER VARSA ZAMAN KAYBETMEYİN İki haftadan uzun süren inatçı öksürük, gece terlemesi, sürekli ateş, iştahsızlık, hızlı kilo kaybı, halsizlik ve göğüs ağrısı gibi belirtiler görüldüğünde Aile Sağlığı Merkezlerine başvurulması gerektiğini vurgulayan Karadağ, tanı şüphesinde Verem Savaş Dispanserlerinin devreye girdiğini belirtti. TEDAVİYİ YARIM BIRAKMAK BÜYÜK RİSK Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz sağlandığını ifade eden Prof. Dr. Karadağ, hastaların tedaviye başladıktan 2-3 hafta sonra bulaştırıcılığını kaybettiğini söyledi. Ancak tam iyileşme için ilaçların 6-9 ay boyunca düzenli ve denetimli şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı. Tedavinin yarım bırakılmasının, ilaçlara dirençli verem gibi çok daha zor ve maliyetli bir tabloya yol açabileceği uyarısında bulundu.

