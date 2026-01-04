  • İSTANBUL
ABD’nin Venezuela haydutluğu Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı: Petrol kokusu almış emperyalistler köpek balığından daha tehlikelidir

Medyadaki “Kriptolojik” kurgu… Tamer Korkmaz, medyadaki kuklaları ve kuklacıları yazdı! Kimler var kimler!

Herkes Osmaniyeli sanıyordu... Devlet Bahçeli ilk kez memleketini açıkladı

AK Parti'li Baykoç'tan Özgür Özel'e sert tepki: Dış politikası dilencilik üzerine kurulu, yalvararak siyaset yapılmaz

Nijerya'da nehirde can pazarı! Tekne alabora oldu, bilanço çok ağır

AK Partili başkan CHP’li ismi yerin dibine soktu: Her cümlesi ayrı manşet

Rizeli esnaftan ABD’ye Ardeşen ayarı! Maduro operasyonuna tepki gecikmedi: "50 helikopterle gelseniz kaymakamın ayakkabısını bile alamazsınız!"

Osmanlı ordusundaki Venezuelalı komutanı tanıyalım! İşte Nogales Bey’in hikayesi

4 bin liraya lahmacun ve çorba satan Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı!

“Zorbalık meşrulaştı” diyen Destici: Tüm dünya tehdit altında
Bedri Usta kimdir? Bedrettin Aydoğdu kim? Bedri Usta olayı nedir? Sıcak saatler sonrası gündeme oturdu
Aktüel

Bedri Usta kimdir? Bedrettin Aydoğdu kim? Bedri Usta olayı nedir? Sıcak saatler sonrası gündeme oturdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bedri Usta kimdir? Bedrettin Aydoğdu kim? Bedri Usta olayı nedir? Sıcak saatler sonrası gündeme oturdu

Bedri Usta soruşturma konusu yoğun şekilde sorgulanıyor. Bedri Usta kimdir? Bedri Usta Kebap'ın sahibi Bedri Usta (Bedrettin Aydoğdu) nereli, Bedri Usta kaç yaşında? Bedri Usta kimdir, ne iş yapıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Bedri Usta" adı ile tanınan Bedrettin Aydoğdu hakkında tepki çeken sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı. Bedri Usta kimdir, Bedri Usta , neden Gözaltında? Peki, Bedri Usta olayı nedir? Bedrettin Aydoğdu (Bedri Usta) kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Sıcak saatler sonrası gündeme oturdu. 

Bedri Usta kimdir?

Bedrettin Aydoğdu (Bedri Usta) 1970'te Mardin'in Altıyol köyünde doğdu. Dokuz kardeşe sahip olan Bedrettin Aydoğdu, 7 yaşında göç ettiği Adana'da başladı mesleğine.

Bedri Usta Kebap'ın sahibi Bedri Usta (Bedrettin Aydoğdu) nereli?

Bedri Usta, asıl adıyla Bedrettin Aydoğdu Mardin'li.

Altıyol köyünde dünyaya gelen dokuz kardeşli bir ailenin ferdi olan Aydoğdu, 7 yaşında ailesiyle birlikte Adana'ya göç etti. Küçük yaşta kebapçılık mesleğiyle tanışması nedeniyle uzun yıllar “Doğuştan Kebapçı” olarak anıldı.

Bir müşterinin Kadıköy'deki şubesinde yediği yemeğin adisyonunu paylaşmasıyla başlayan tartışmaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile tepki çeken 'Bedri Usta Kebap' adlı işletmenin sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında soruşturma başlatıldı.

Bedri Usta kaç yaşında?

Bedri Usta Kaç Yaşında? 1970 doğumlu olan ünlü işletmeci, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır. Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi Orhan Aydoğdu, rezidansın 20'nci katından zemine düşerek hayatını kaybetmişti.

BEDRİ USTA OLAYI NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir kullanıcı Kadıköy’de ödediği yüksek hesabı paylaştı. Asıl adı Bedrettin Aydoğdu olan Bedri Usta, 4 bin TL’lik adisyonu paylaşan müşterisine "Senin takipçin az, ben paylaşayım da adam gör" diyerek yanıt verdi. "Ya arkadaş, bu restoranlara gidip yiyip içiyorsunuz ya, sonradan da pahalı diyorsunuz. İstanbul’da ve Türkiye’deki bütün restoranların önünde, girişte menü, fiyat listesi var. O menü listesine bakıp içeri girsen ne olur? Pahalıysa girmeyeceksin kardeşim.

Senin bütçene uyuyorsa gireceksin. Kendine yediremiyorsun, fiyat listesine bakmıyorsun, içeri giriyorsun, yiyorsun, içiyorsun, sonra da ağlıyorsun. Siz adisyonları böyle paylaşınca, sizin takipçiniz az olduğu için alıp ben paylaşıyorum.

Sen geldin, yedin, içtin... Ya 3 kişi 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun ya. Ondan sonra da diyorsun ki 'şuna bu fiyatı verdim', paylaşıyorsun. Senin takipçin az, bana gönder ben paylaşırım. Kapıda girerken fiyat listesine niye bakmıyorsun kardeşim? Fiyatı işine geliyorsa gir, işine gelmiyorsa girme. Seni zorla içeri girdiren mi var?"

 

1
