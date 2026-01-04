Bedri Usta kimdir? Bedrettin Aydoğdu kim? Bedri Usta olayı nedir? Sıcak saatler sonrası gündeme oturdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Bedri Usta" adı ile tanınan Bedrettin Aydoğdu hakkında tepki çeken sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı. Bedri Usta kimdir, Bedri Usta , neden Gözaltında? Peki, Bedri Usta olayı nedir? Bedrettin Aydoğdu (Bedri Usta) kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Sıcak saatler sonrası gündeme oturdu.

Bedri Usta kimdir?

Bedrettin Aydoğdu (Bedri Usta) 1970'te Mardin'in Altıyol köyünde doğdu. Dokuz kardeşe sahip olan Bedrettin Aydoğdu, 7 yaşında göç ettiği Adana'da başladı mesleğine.

Bedri Usta Kebap'ın sahibi Bedri Usta (Bedrettin Aydoğdu) nereli?

Bedri Usta, asıl adıyla Bedrettin Aydoğdu Mardin'li.

Altıyol köyünde dünyaya gelen dokuz kardeşli bir ailenin ferdi olan Aydoğdu, 7 yaşında ailesiyle birlikte Adana'ya göç etti. Küçük yaşta kebapçılık mesleğiyle tanışması nedeniyle uzun yıllar “Doğuştan Kebapçı” olarak anıldı.

Bir müşterinin Kadıköy'deki şubesinde yediği yemeğin adisyonunu paylaşmasıyla başlayan tartışmaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile tepki çeken 'Bedri Usta Kebap' adlı işletmenin sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında soruşturma başlatıldı.

Bedri Usta kaç yaşında?

Bedri Usta Kaç Yaşında? 1970 doğumlu olan ünlü işletmeci, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır. Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi Orhan Aydoğdu, rezidansın 20'nci katından zemine düşerek hayatını kaybetmişti.

BEDRİ USTA OLAYI NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir kullanıcı Kadıköy’de ödediği yüksek hesabı paylaştı. Asıl adı Bedrettin Aydoğdu olan Bedri Usta, 4 bin TL’lik adisyonu paylaşan müşterisine "Senin takipçin az, ben paylaşayım da adam gör" diyerek yanıt verdi. "Ya arkadaş, bu restoranlara gidip yiyip içiyorsunuz ya, sonradan da pahalı diyorsunuz. İstanbul’da ve Türkiye’deki bütün restoranların önünde, girişte menü, fiyat listesi var. O menü listesine bakıp içeri girsen ne olur? Pahalıysa girmeyeceksin kardeşim.

Senin bütçene uyuyorsa gireceksin. Kendine yediremiyorsun, fiyat listesine bakmıyorsun, içeri giriyorsun, yiyorsun, içiyorsun, sonra da ağlıyorsun. Siz adisyonları böyle paylaşınca, sizin takipçiniz az olduğu için alıp ben paylaşıyorum.

Sen geldin, yedin, içtin... Ya 3 kişi 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun ya. Ondan sonra da diyorsun ki 'şuna bu fiyatı verdim', paylaşıyorsun. Senin takipçin az, bana gönder ben paylaşırım. Kapıda girerken fiyat listesine niye bakmıyorsun kardeşim? Fiyatı işine geliyorsa gir, işine gelmiyorsa girme. Seni zorla içeri girdiren mi var?"