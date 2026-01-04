Erdek’teki Sır Perdesi Gölette aydınlandı! Elif Kumal’dan Acı Haber

Tartışma Sonrası Sırra Kadem Basmıştı

Olay, Kapıdağ Yarımadası’nın huzurlu kamp alanlarından biri olan Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde başladı. İddiaya göre Elif Kumal, kamp yaptıkları sırada erkek arkadaşı E.G. ile bir tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından kendi aracına binerek bölgeden uzaklaşan Kumal’dan bir daha haber alınamadı.

Dev Arama Operasyonu: 8 Günlük Seferberlik

Genç kadının izini bulmak için devletin tüm imkanları ve gönüllü ekipler seferber oldu. Bölgenin zorlu arazi şartlarına ve etkili olan fırtınaya rağmen yürütülen operasyonun boyutları ise dikkat çekiciydi:

Geniş Katılım: Jandarma, AFAD, İtfaiye ve 911 Arama Kurtarma Derneği'nden toplam 414 personel .

Jandarma, AFAD, İtfaiye ve 911 Arama Kurtarma Derneği'nden toplam . Teknolojik Destek: 11 dron, termal sonar cihazları ve iz takip köpekleri.

11 dron, termal sonar cihazları ve iz takip köpekleri. Saha Taraması: 41 araç ve bölgeyi avucunun içi gibi bilen off-road ekipleri.

Ekipler günlerce sadece yolları değil; tavuk çiftliklerini, depoları, sazlıkları ve dereleri karış karış aradı. Arama çalışmaları Erdek’in Tatlısu ve Ballıpınar gibi yüksek kesimlerine kadar genişletildi.

Acı Tablo Suyun Altında Ortaya Çıktı

Arama çalışmalarının 8. gününde jandarma dalgıçları Yukarıyapıcı Göleti’ne yoğunlaştı. Akşam saatlerinde yapılan dalışta, Kumal’ın kullandığı otomobil suyun altında tespit edildi. Aracın içinden çıkarılan Elif Kumal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Göletteki aracın çıkarılması için ise ayrıca bir çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Valilikten Başsağlığı Mesajı

Olayın ardından Balıkesir Valiliği bir açıklama yayımlayarak acı haberi doğruladı. Açıklamada, "Vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.