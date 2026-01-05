Aşırı acı biber tüketimi anksiyeteye yol açar mı?

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan ve kimileri için lezzetin anahtarı sayılan acı biber, faydalarıyla dikkat çekse de, tüketim miktarı konusunda dikkatli olunması gereken bir gıdadır. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, acı biberin yeterli ve dengeli tüketilmesi halinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak olumlu etkileri olduğunu belirtirken, aşırı tüketimin beklenmedik psikolojik sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Acı biberin kendine has tadı, içerisinde bulunan "kapsaisin" adlı etkili bir maddeden kaynaklanır. Bu maddeyi tükettiğimizde, hem ağızdaki hem de midedeki reseptörlere uyarı gönderilir ve bir stres mekanizması devreye girer. Bu uyarıya karşılık olarak beyin, dopamin ve endorfin gibi mutluluk sağlayıcı hormonlar salgılar. Bu durum, acı biberi sevenlerin sıklıkla bahsettiği kısa süreli mutluluk ve rahatlama hissini yaratır, bu nedenle bazı tüketiciler acı biberin sürekli olarak mutluluk verdiğini ifade eder.

Aşırı Acı Biber Tüketimi Stres Mekanizmasını Nasıl Etkiler?

Uzmanlar, her gıdada olduğu gibi acı biberin de aşırıya kaçan tüketiminin olumsuz travmalara yol açabileceğini belirtiyor. Kapsaisin maddesinin yoğun alımı sonrasında midedeki reseptörler, bu aşırı acıya karşılık olarak vücutta stres ve sinirlilik durumunu artırır. Ali Manavoğlu’na göre, aşırı acı biber tüketimi ilerleyen seviyelerde anksiyeteye kadar giden psikolojik durumlara zemin hazırlayabilir. Bu nedenle, özellikle hassas bünyeye sahip kişilerin tüketim miktarını kontrol altında tutması büyük önem taşımaktadır.

Acı biber, lahmacun ve kebap gibi geleneksel yemeklerde sıkça kullanılsa da, aşırı tüketimden kaçınmak gerekir. Örneğin, mide hassasiyeti olan bir kişinin günlük öğünlerinde sürekli olarak yüksek miktarda acı biber tüketmesi, mide yanması ve sindirim sorunlarının yanı sıra, vücudun sürekli stres altında kalmasına ve dolayısıyla sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratmasına neden olabilir. Bu sebeple, acı biberin faydalarından yararlanmak için dengeli tüketim şarttır.