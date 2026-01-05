  • İSTANBUL
3 dakikada 3 kilo altını çalıp kaçtılar
Giriş Tarihi:

3 dakikada 3 kilo altını çalıp kaçtılar

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde silahlı ve kasklı iki kişi, bir kuyumcuya girerek 3 dakika içinde yaklaşık 3 kilo altın çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

#1
Foto - 3 dakikada 3 kilo altını çalıp kaçtılar

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, silahlı ve kasklı 2 şüpheli, girdikleri kuyumcuda 3 dakikada yaklaşık 3 kilo altını alarak kaçtı. Soygun anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

#2
Foto - 3 dakikada 3 kilo altını çalıp kaçtılar

Olay, Kırıkhan ilçesi Yenimahalle’de meydana geldi. Suriye uyruklu Zaher Alshabb’a ait kuyumcuya gelen kasklı 2 şüpheli, ellerindeki tabanca ve pompalı tüfekle tehdit ettikleri iş yerinde bulunan 4 kişiyi masanın arkasına geçirdi.

#3
Foto - 3 dakikada 3 kilo altını çalıp kaçtılar

Şüpheliler, vitrindeki altınları yanlarında getirdikleri torbaya doldurarak kısa sürede olay yerinden kaçtı. Silahlı soygun anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, şüphelilerin silahlı şekilde iş yerine girdikleri ve altınları topladıkları anlar yer aldı.

#4
Foto - 3 dakikada 3 kilo altını çalıp kaçtılar

Soygundan sonra iş yerinde yapılan ilk tespitte yaklaşık 3 kilo altının çalındığı belirlendi.

#5
Foto - 3 dakikada 3 kilo altını çalıp kaçtılar

İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

