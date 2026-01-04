Toplam satış adedi belli oldu: TOGG hedefine ulaştı

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 2025'te kısa, orta ve uzun vadeli yol haritası doğrultusunda hedeflerine ulaştı. Togg, 2025'te 39 bin T10X ve T10F'i kullanıcılarla buluşturarak, toplam kullanıcı sayısını 88 binin üzerine taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye'nin küresel mobilite markası olmak ve mobilite ekosistemini Avrupa'da da büyütmek üzere 2025'te birçok önemli kilometre taşına ulaştıklarını belirterek, "Akıllı otomobillerimiz, dijital deneyim platformumuz Trumore, temiz enerji çözümlerimiz Trugo ve Siro, yarından sonranın teknolojileri üzerinde çalışan şirketimiz Trutek ile hem ülkemizde hem Avrupa'da mobiliteyi yeniden tanımlıyoruz. Bir derinleşme ve olgunlaşma yılı olarak gördüğümüz 2026'da da geleceğin teknolojilerini geliştirmeye ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.

AVRUPA’NIN EN SEVİLENİ OLACAK

Tosyalı, Türkiye'de başarısını kanıtlayan Togg'un 2025'te Almanya ile Avrupa yolculuğunun başladığını anımsatarak, şunları kaydetti: "Yedi yıl boyunca planlarımız doğrultusunda ilerleyerek, tarihimizde ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı ülkemize ait akıllı bir otomobil üretmeyi başardık. Doğuştan elektrikli ilk akıllı otomobilimiz T10X'in ardından ikinci modelimiz T10F'yi de kullanıcılarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Ne mutlu ki T10X ve T10F modellerimiz Euro NCAP'in güvenlik testlerinden en yüksek derece olan 5 yıldızı aldı. Bu derecelendirmeyle T10X ve T10F, Avrupa'nın en güvenli üç otomobilinden ikisi oldu. Hem T10X hem T10F modelimizi ülkemizin yanı sıra Almanya'da da kullanıcılarla buluşturduk. Türkiye'nin yükselen elektrikli araç ekosistemiyle birlikte Avrupa pazarının da en çok tercih edilen markalarından biri olmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Almanya'da kasım ve aralıkta 240 satış sözleşmesi yapıp, yıl sonu itibarıyla 100'den fazla aracımızı teslim ettik. Teslimatlarımız hala devam ediyor. Kullanıcılarımızın satış öncesi test sürüşü randevuları, satış, ödeme, finansman, satış sonrası işlemler gibi süreçleri takip edebildikleri Trumore uygulamamızı indirenlerin sayısı ise Almanya'da şu ana kadar 50 bin kişiyi aştı."

TRUGO DA PAZAR LİDERİ OLDU

Tosyalı, Türkiye'de 81 ilin tamamında ultra hızlı şarj cihazlarıyla tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz ve konforlu bir hizmet sunan Trugo'nun da pazar lideri olduğuna dikkati çekerek, "Trugo, lisanslı şarj ağı operatörü olarak Nisan 2023'ten bu yana 5 milyon başarılı şarj işlemine ulaştı. 81 ilde işbirlikleriyle 2 bin 200'ün üzerinde istasyon ve 4 binin üzerinde soketle tüm elektrikli araçlara hizmet veriyor, ultra hızlı şarj cihazlarında yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji kullanıyor. Kesintisiz enerji, yaygın şarj ağımız ve yüksek hızlı şarj çözümlerimizle Türkiye'nin elektrik dönüşümüne güç katmayı sürdürüyoruz" ifadesine yer verdi.