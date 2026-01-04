Herkes Osmaniyeli sanıyordu... Devlet Bahçeli ilk kez memleketini açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret eden MHP Siverek İlçe Başkanı Mustafa Fettahlı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

1 Ocak 1948 tarihinde Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde dünyaya geldiği için Türkiye MHP lideri Devlet Bahçeli’yi hep Osmaniyeli kimliği ile andı. Osmaniye'de birçok okul açan ve onlarca yıldır Osmaniye milletvekili seçilen Bahçeli, Fettahlı'nın ziyareti sırasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bahçeli, kendisini ziyaret eden heyetle yaptığı görüşmede "Daha önce de Diyarbakır'dan ziyarete gelmişlerdi. Diyarbakır'dan bahsediyorlardı ve ben de dedim ki 'Siverekliyim biliyor musunuz?' diye. Fettahlılardanız dedim" ifadelerini kullandı. Fettahlı, söz konusu görüntüleri X hesabında "Atamız, Beyimiz, Liderimiz, Genel Başkanımız Sn. Devlet BAHÇELİ beyimizi Rabbim Başımızdan eksik etmesin… Her zaman, Her yerde DEVLET BABANIN EMRİNDE ve İZİNDE BİR ÖMÜR…" notu ile paylaştı.