  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD’nin Venezuela haydutluğuna Türkiye'den sert tepki: Biz bu savaşın tarafıyız! Katil Amerika defol

ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışmaya yol açtı! Yürürken ağzından tek bir cümle çıktı

Mahkeme resmen kabul etti: Beşiktaş'ın stadyumuna mirasçı çıktı!

CHP’lilerin çocukları Avrupa’ya kapak attılar

İspanya’dan yeşil enerji devrimi! Tam 9 saat boyunca bütün anakaraya bedava elektrik verdiler

CHP İl Başkanı Ümit Erkol’un eli izmirli garibanın cebinde! Ankara’dan gelmişler kaymağı yemişler!

Kritik minerallerde kontrol Çin’de! Türkiye dahil birçok ülkede fabrikalar durabilir

İşin bu boyutunu kimse konuşmuyor! ABD Venezuela saldırısında bakın kaç kişiyi katletti

Türkiye ekonomisi küresel türbülanstan ihracat rekoru ile çıktı: Sanayi sektörü tarihe geçti!

Maduro esir, artık rahatça sömürecekler! Venezuela’da Amerikan darbesi
Gündem Herkes Osmaniyeli sanıyordu... Devlet Bahçeli ilk kez memleketini açıkladı
Gündem

Herkes Osmaniyeli sanıyordu... Devlet Bahçeli ilk kez memleketini açıkladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Herkes Osmaniyeli sanıyordu... Devlet Bahçeli ilk kez memleketini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisini ziyarete gelen MHP Siverek İlçe Başkanı Mustafa Fettahlı'yı kabul etti. Yıllardır Osmaniye'den milletvekili seçilen Bahçeli, Fettahlı ile görüşmesinde ailesinin Şanlıurfa Siverekli olduğu belirterek, kendisinin de Fettahlı aşiretine mensup olduğunu söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret eden MHP Siverek İlçe Başkanı Mustafa Fettahlı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

1 Ocak 1948 tarihinde Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde dünyaya geldiği için Türkiye MHP lideri Devlet Bahçeli’yi hep Osmaniyeli kimliği ile andı. Osmaniye'de birçok okul açan ve onlarca yıldır Osmaniye milletvekili seçilen Bahçeli, Fettahlı'nın ziyareti sırasında dikkat çeken ifadeler kullandı. 

Bahçeli, kendisini ziyaret eden heyetle yaptığı görüşmede "Daha önce de Diyarbakır'dan ziyarete gelmişlerdi. Diyarbakır'dan bahsediyorlardı ve ben de dedim ki 'Siverekliyim biliyor musunuz?' diye. Fettahlılardanız dedim" ifadelerini kullandı.  Fettahlı, söz konusu görüntüleri X hesabında "Atamız, Beyimiz, Liderimiz, Genel Başkanımız Sn. Devlet BAHÇELİ beyimizi Rabbim Başımızdan eksik etmesin… Her zaman, Her yerde DEVLET BABANIN EMRİNDE ve İZİNDE BİR ÖMÜR…" notu ile paylaştı. 

Devlet Bahçeli: Saldırılar ülkemizi ve milletimizi yıldıramayacak
Devlet Bahçeli: Saldırılar ülkemizi ve milletimizi yıldıramayacak

Gündem

Devlet Bahçeli: Saldırılar ülkemizi ve milletimizi yıldıramayacak

İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli’den terör örgütü SDG’ye uyarı
İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli’den terör örgütü SDG’ye uyarı

Gündem

İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli’den terör örgütü SDG’ye uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 78 gülle Devlet Bahçeli’nin yeni yaşını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 78 gülle Devlet Bahçeli’nin yeni yaşını kutladı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 78 gülle Devlet Bahçeli’nin yeni yaşını kutladı

Bahçeli'den Venezuela mesajı: 15 Temmuz ile aynı
Bahçeli'den Venezuela mesajı: 15 Temmuz ile aynı

Gündem

Bahçeli'den Venezuela mesajı: 15 Temmuz ile aynı

ABD’nin Türkiye teklifi, Maduro’yu öfkelendirmiş: Operasyonu durduralım Türkiye’ye git!
ABD’nin Türkiye teklifi, Maduro’yu öfkelendirmiş: Operasyonu durduralım Türkiye’ye git!

Dünya

ABD’nin Türkiye teklifi, Maduro’yu öfkelendirmiş: Operasyonu durduralım Türkiye’ye git!

Rizeli esnaftan ABD’ye Ardeşen ayarı! Maduro operasyonuna tepki gecikmedi: "50 helikopterle gelseniz kaymakamın ayakkabısını bile alamazsınız!"
Rizeli esnaftan ABD’ye Ardeşen ayarı! Maduro operasyonuna tepki gecikmedi: "50 helikopterle gelseniz kaymakamın ayakkabısını bile alamazsınız!"

Sosyal Medya

Rizeli esnaftan ABD’ye Ardeşen ayarı! Maduro operasyonuna tepki gecikmedi: "50 helikopterle gelseniz kaymakamın ayakkabısını bile alamazsınız!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23