SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!

Elebaşı Mazlum Abdi liderliğinde üst düzey bir heyetin askeri düzeydeki entegrasyon süreciyle ilgili görüşmeler kapsamında Suriye'nin başkentinde Şam’da hükümet yetkilileriyle bir araya geldiği açıklanmıştı. Heyette, Abdi’nin yanı sıra sözde Genel Komutanlık üyeleri Sozdar Derik ve Sipan Hemo da yer alıyordu.

SDG bünyesinde sözde tugüy komutanı olarak faaliyet gösteren el-İdlibi, Şam ile SDG arasında bugün imzalanması planlanan anlaşmanın teknik detaylarını ve sürecin nasıl işleyeceğini ilk kez paylaştı.

ORDUDA YENİ DÖNEM

İdlibi, anlaşmaya göre, SDG güçlerinin Suriye ordusu bünyesinde yeni bir yapılanmaya gideceğini kaydetti.

Anlaşmanın öne çıkan maddeleri ise şöyle…

Askeri yapılanma: Toplamda 3 tümen ve 3 tugay oluşturulması konusunda uzlaşıya varıldı.

YPJ’nin statüsü: Kadın Savunma Birlikleri (YPJ), entegrasyon sürecinde kendine has yapısını koruyarak özel bir tugay bünyesinde yer alacak.

Özel birimler: Sınır güvenliği için bir "Sınır Koruma Tugayı" ve terörle mücadele operasyonları için ayrı bir "Terörle Mücadele Tugayı" kurulacak.

İKİ KİRİTİK BELGE İMZALANACAK

İmza töreninde iki temel belgenin işleme konulacağı belirtildi.

Birinci belge, DEAŞ ile ortak mücadele stratejisini kapsarken; ikinci belge, SDG’lilerin askeri tümenler halinde Suriye ordusuna entegre edilmesinin hukuki ve askeri yol haritasını içeriyor.

Ayrıca, sivil idari dosyaları ilgilendiren "10 Mart Anlaşması"nın uygulama süresinin de uzatıldığı bildirildi.

Anlaşmanın en dikkat çekici noktalarından biri ise imza törenine katılan tarafların düzeyi.

Ebu Ömer el-İdlibi, törenin uluslararası gözlemciler eşliğinde yapılacağını, Arap ülkelerinden üst düzey temsilciler, ABD ordusu subayları, DEAŞ’e Karşı Uluslararası Koalisyon Komutanı Kevin J. Lambert ve ABD’nın Türkiye Büyükelçisi ve Başkan Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack da hazır bulunacak. Bu isim ve kurumların, anlaşmanın uygulanması sürecinde "garantör" sıfatıyla masada yer alacağı vurgulandı.