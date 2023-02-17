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Yerel Yabancı uyruklu 10 kişi tencerede yaktıkları kömürden zehirlendi
Yerel

Yabancı uyruklu 10 kişi tencerede yaktıkları kömürden zehirlendi

İzmir'in Konak ilçesinde yabancı uyruklu 10 kişi, ısınmak için tencerede yaktıkları kömürden yayılan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 06:42:00 -
Yabancı uyruklu 10 kişi tencerede yaktıkları kömürden zehirlendi

Ballıkuyu Mahallesi 1012 Sokak'taki iki katlı binanın giriş katında yabancı uyruklu 3'ü kadın 10 kişi, ısınmak amacıyla tencere içinde kömür yaktı.
Söz konusu kişiler bir süre sonra fenalaştı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İzmir'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 10 kişinin kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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