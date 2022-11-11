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İSLAM Ya Vedud esması ne demek faziletleri| Ya Vedud kaç tane okunur ne için okunur?
İSLAM

Ya Vedud esması ne demek faziletleri| Ya Vedud kaç tane okunur ne için okunur?

Allah'ın (C.C) 99 isminden biri olan Ya Vedud'un anlamı, faziletleri ve zikir sayısı sık sık araştırılıyor. Peki, Ya Vedud esması günde kaç kez okunmalı?

Yeniakit Publisher
2022-11-11 17:44:00 -
Ya Vedud esması ne demek faziletleri| Ya Vedud kaç tane okunur ne için okunur?

Birçok kişi gün içerisinde ibadetlerini yerine getirirken zikir çekmek, dualarının gerçekleşmesi için esmaları okumak istiyor. Bu sebeple hangi isminin hangi anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Ya Vedud anlamı nedir?

Ya Vedud esması ne demek?

Vedud, kullarını en fazla seven ve sevilmeye en layık olan anlamına geliyor. Allah'ın, salih amel işleyen tüm kullarını sevdiği ve onlardan razı olduğunu ifade ediyor.

Ya Vedud faziletleri nelerdir?

“Ya Vedud Celle Celalühü” ismi şerifini okuyan kimse, çevresindekilerden saygı görür ve onlara laf geçirebilir.

El Vedud zikrine devam eden kişilerin kalbi nurlanır ve iç huzura kavuşur.

Her gün “Ya Vedud Celle Celalühü” tesbihi yapan kişi borçluysa borçlarından, yoksulsa da bu yoksulluktan kurtulur.

“Ya Vedud” esmasını tekrarlayan kişiler, çevrelerinde herkesin sevgi ve hürmetine kavuşur.

Ya Vedud kaç tane okunur ne için okunur?

El-Vedud esmasının zikrine her gün devam eden kimse etrafında pek sevilen bir kişi olur.

El-Vedud zikrini Ya Vedud Celle Celaluhü diyerek bir yemeğe okursa o yemekten yiyen hanımı ile birlikte aralarındaki sevgi artar ve güçlenir.

El-Vedud zikri pazartesi günü erken saatte sabah namazından sonra 400 defa " Ya Vedud, Ya Gafur Celle Celaluhü " şeklinde okunduğunda tövbesi kabul olunur inşallah.

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