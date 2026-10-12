12 Ekim 2024: Salih el-Caferavi'nin şehit edilmesi (Filistinli Gazeteci)

Salih el-Caferavi, 22 Kasım 1997 tarihinde Gazze’de doğdu. Gazze İslam Üniversitesi Medya ve Gazetecilik Bölümünden mezun olarak 2019 yılında lisans derecesini aldı. 2018 yılında Büyük Dönüş Yürüyüşü hakkında içerik üretmeye başladı; ardından yerel medya kuruluşlarında serbest gazeteci olarak sahada görev yaptı. Diğer yandan sosyal medyada bağımsız fotoğrafçılık ve gazetecilik faaliyetlerini sürdürdü. el-Caferavi, İsrail’in Gazze’deki saldırıları sırasında sivillerin çektiği acıları ve yıkımı belgeledi, derledi ve haberleştirdi.







Özellikle 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze’deki savaş sırasında, çatışma bölgelerinden çektiği videoların Instagram ve YouTube gibi platformlarda hızla yayılmasıyla tanınmaya başladı.



Instagram hesabındaki milyonlarca takipçisine İsrail’in Gazze’de yaşattığı yıkım ve Filistinlilerin çektiği sıkıntıları aktaran Caferavi, özellikle Arap dünyasında geniş bir kitleye ulaştı. Bu sebeple İsrail ordusu, Caferavi’nin paylaşımlarına ilişkin karşı açıklamalar yaparak kendisini hedef gösterdi.



Caferavi, 12 Ekim 2024 tarihinde Gazze’nin Sabra Mahallesi’nde meydana gelen yıkımı kayıt altına almaya çalışırken İsrail güdümlü silahlı gruplar tarafından vurularak şehit edildi. Kişisel eşyaları ise saldırganlar tarafından çalındı.







Şehit edilen Filistinli gazetecinin “press” (basın) yazılı çelik yelekli naaşı Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne kaldırıldı. Şehadet haberini alan çok sayıda Filistinli gazeteci, Caferavi’nin vefatını derin bir üzüntüyle karşılayarak taziye mesajları yayımladı.



Şehadetinin ardından Instagram, el-Caferavi’nin 4,5 milyondan fazla takipçisi olan hesabını kapattı ve hesabın Wayback Machine üzerindeki arşivlenmiş görüntüleri de erişime engellendi.