Husilerin saldırısı devam ediyor! Balistik füzeler ateşlendi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt’ı hedef alan bir balistik füzenin hava savunma sistemlerince engellendiğini açıkladı. Koalisyon, füzenin Husiler tarafından fırlatıldığını bildirdi.
Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, X hesabından yaptığı açıklamada, füzenin Hamis Muşayt semalarında tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Açıklamada, "Savunma sistemleri, Husi teröristler tarafından atılan füzeyi Hamis Muşayt semalarında tespit edip etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.
Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.
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