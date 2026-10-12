Sedef, egzama veya pişik gibi... Yulafı böyle kullanan kaşıntıdan kurtuluyor

Evde yulaf banyosu hazırlamak oldukça kolay. Bunun için katkısız, kolloidal yulaf kullanılması öneriliyor. Normal yulaf ezmesi kullanılacaksa un kıvamına gelene kadar çok ince öğütülmesi gerekiyor. 1. Adım: Küveti sıcak olmayan, ılık suyla doldurun. 2. Adım: Yaklaşık yarım ila bir su bardağı ince öğütülmüş yulafı suya ekleyin. Kullanıma hazır kolloidal yulaf ürünlerinde ambalaj talimatlarını izleyin. 3. Adım: Yulafın suya eşit şekilde dağılması için hafifçe karıştırın. Suyun sütü andıran bir görünüm alması beklenir. 4. Adım: Hazırladığınız suda yaklaşık 10-15 dakika bekleyin. Cildinizi keselemeyin veya sert şekilde ovalamayın. 5. Adım: Banyodan çıktıktan sonra cildinizi yumuşak bir havluyla nazikçe kurulayın. Hafif nemliyken parfümsüz bir nemlendirici uygulayın.