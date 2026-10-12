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'Türk İHA'ları tepemizde uçuyor' diyerek sızlanmaya başladılar: Bize yardım edin Sedef, egzama veya pişik gibi... Yulafı böyle kullanan kaşıntıdan kurtuluyor İstanbul için uyarı yayımlandı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı Samsun’un eski yıldızından şov! Süper Lig'den gitti MLS’de tarih yazdı Şok gelişme yaşanacak mı? Leroy Sane'nin kaderi değişmeyecek! Yine kulübede OYAK’tan yerli tohum atılımı! Türkiye'nin stratejik bağımsızlığı için önem taşıyor Sinan Engin'den olay sözler: Milyon euro'luk yıldızları bir bardak çayla kıyasladı! Tuzla Belediyesi milli mirasa sahip çıkıyor! 2 bin yıllık Antik Mendirek hizmette
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Sedef, egzama veya pişik gibi... Yulafı böyle kullanan kaşıntıdan kurtuluyor

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Sedef, egzama veya pişik gibi... Yulafı böyle kullanan kaşıntıdan kurtuluyor

Yulaftan bahsedince aklınıza sadece sağlıklı beslenme gelmesin. Aslında yulaf cilt bakımında da dikkat çeken bir üründür.

#1
Foto - Sedef, egzama veya pişik gibi... Yulafı böyle kullanan kaşıntıdan kurtuluyor

Peki, yulaf banyosu nasıl yapılır, yulaf sedef hastalığına ve pişiğe iyi gelir mi? İşte merak edilenler...

#2
Foto - Sedef, egzama veya pişik gibi... Yulafı böyle kullanan kaşıntıdan kurtuluyor

Sedef, egzama veya pişik gibi cilt hastalıkları ciltte yoğun bir kaşıntıya neden olabiliyor. Ciltte meydana gelen kaşıntı, kızarıklık ve kuruluk günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle hassas cilde sahip kişilerde görülen bu şikâyetleri hafifletmek için kullanılan doğal içeriklerden biri de yulaf. İnce öğütülmüş yulafla hazırlanan banyo, cildin nem dengesini destekleyerek tahrişe bağlı rahatsızlık hissini azaltabiliyor.

#3
Foto - Sedef, egzama veya pişik gibi... Yulafı böyle kullanan kaşıntıdan kurtuluyor

Amerikan Dermatoloji Akademisi de kolloidal yulaf banyosunun kaşıntılı cildi yatıştırmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor. Ancak bu uygulama, cilt hastalıklarını tamamen ortadan kaldıran bir tedavi olarak değerlendirilmiyor.

#4
Foto - Sedef, egzama veya pişik gibi... Yulafı böyle kullanan kaşıntıdan kurtuluyor

Yulafın içerisinde bulunan avenantramidler, antioksidan ve yatıştırıcı özellikleriyle öne çıkıyor. Özellikle kolloidal yulaf olarak bilinen ince öğütülmüş yulaf, suyla temas ettiğinde cildin üzerinde koruyucu bir tabaka oluşmasına yardımcı oluyor.

#5
Foto - Sedef, egzama veya pişik gibi... Yulafı böyle kullanan kaşıntıdan kurtuluyor

Yulaf banyosunun cilde sağlayabileceği faydalar şöyle sıralanıyor: Kaşıntıyı hafifletebilir: Kuruluk ve tahrişe bağlı kaşıntının azalmasına yardımcı olabilir. Cildi nemlendirebilir: Cildin nemini korumasını destekleyerek kuruluk hissini azaltabilir. Kızarıklığı yatıştırabilir: Hassas ciltlerde tahrişe bağlı rahatsızlık hissini hafifletebilir. Egzama şikâyetlerini azaltabilir: Egzamaya eşlik eden kuruluk ve kaşıntının kontrolüne destek olabilir.

#6
Foto - Sedef, egzama veya pişik gibi... Yulafı böyle kullanan kaşıntıdan kurtuluyor

Evde yulaf banyosu hazırlamak oldukça kolay. Bunun için katkısız, kolloidal yulaf kullanılması öneriliyor. Normal yulaf ezmesi kullanılacaksa un kıvamına gelene kadar çok ince öğütülmesi gerekiyor. 1. Adım: Küveti sıcak olmayan, ılık suyla doldurun. 2. Adım: Yaklaşık yarım ila bir su bardağı ince öğütülmüş yulafı suya ekleyin. Kullanıma hazır kolloidal yulaf ürünlerinde ambalaj talimatlarını izleyin. 3. Adım: Yulafın suya eşit şekilde dağılması için hafifçe karıştırın. Suyun sütü andıran bir görünüm alması beklenir. 4. Adım: Hazırladığınız suda yaklaşık 10-15 dakika bekleyin. Cildinizi keselemeyin veya sert şekilde ovalamayın. 5. Adım: Banyodan çıktıktan sonra cildinizi yumuşak bir havluyla nazikçe kurulayın. Hafif nemliyken parfümsüz bir nemlendirici uygulayın.

#7
Foto - Sedef, egzama veya pişik gibi... Yulafı böyle kullanan kaşıntıdan kurtuluyor

Sedef hastalığı, ciltte kızarıklık, pullanma ve kaşıntıyla kendini gösterebilen kronik bir rahatsızlık. Yulaf banyosu, sedef hastalarının yaşadığı kuruluk ve kaşıntı şikâyetlerinin hafiflemesine destek olabilir. Ancak yulaf banyosu sedef hastalığını iyileştirmez. Hastalığın kontrol altına alınabilmesi için dermatolog tarafından önerilen tedavilerin sürdürülmesi gerekiyor. Ayrıca sıcak su ve uzun süreli banyo, sedefe bağlı tahrişi artırabiliyor.

#8
Foto - Sedef, egzama veya pişik gibi... Yulafı böyle kullanan kaşıntıdan kurtuluyor

Yulafın cildi yatıştırıcı özellikleri, pişiğe bağlı hafif tahrişte de rahatlama sağlayabilir. Ancak özellikle bebeklerde görülen bez pişiğinde yulaf banyosunun etkisini destekleyen bilimsel kanıtlar sınırlı. Bebeklerde pişik bakımında bezin sık değiştirilmesi, bölgenin nazikçe temizlenip kurulanması ve uygun bariyer kremlerin kullanılması öncelikli yöntemler arasında bulunuyor. Yulaf banyosu ise gerektiğinde çocuk doktorunun önerisiyle destekleyici bir uygulama olarak değerlendirilebilir.

#9
Foto - Sedef, egzama veya pişik gibi... Yulafı böyle kullanan kaşıntıdan kurtuluyor

Yulaf banyosu genellikle iyi tolere edilse de herkeste aynı etkiyi göstermeyebilir. Yulafa karşı alerjisi bulunan kişilerin bu uygulamadan kaçınması gerekiyor. Banyo sırasında yanma, kızarıklık veya kaşıntıda artış görülmesi durumunda uygulama sonlandırılmalı. Ayrıca küvet zemini yulaf nedeniyle kayganlaşabileceğinden dikkatli olunmalı.

#10
Foto - Sedef, egzama veya pişik gibi... Yulafı böyle kullanan kaşıntıdan kurtuluyor

Şiddetli kaşıntı, açık yaralar, akıntılı döküntüler veya geçmeyen pişiklerde evde hazırlanan karışımlarla tedaviyi geciktirmek yerine doktora başvurulmalı. Önemli olan, yulaf banyosunu bir tedavi yerine cildi rahatlatmaya yardımcı olabilecek tamamlayıcı bir bakım yöntemi olarak görmek.

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